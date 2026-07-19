BCC San Giovanni Rotondo premia il merito: consegnate le borse di studio a soci e figli dei soci

SAN GIOVANNI ROTONDO – Una serata dedicata ai giovani, al valore dello studio e alla cultura del merito. Si è svolta ieri sera, in Piazza dei Martiri, la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio della BCC San Giovanni Rotondo, iniziativa con cui l’istituto di credito cooperativo ha premiato i soci e i figli dei soci che si sono distinti nel loro percorso scolastico e universitario.

Il riconoscimento ha interessato studenti di ogni livello di istruzione, dalla scuola primaria fino al conseguimento della laurea magistrale, confermando una tradizione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più significativi dell’attività sociale della banca. L’obiettivo è valorizzare l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dagli studenti, sostenendo concretamente la formazione delle nuove generazioni.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di riflessione sull’importanza dell’istruzione come strumento di crescita personale e collettiva. Attraverso l’assegnazione delle borse di studio, la BCC San Giovanni Rotondo rinnova il proprio impegno a favore del territorio e delle famiglie, ribadendo i principi del credito cooperativo fondati sulla promozione della persona, della comunità e dello sviluppo sociale.

Ad arricchire la serata è stato l’intervento di Fabio Mancini, tra i più noti supermodelli internazionali, volto storico di Armani, oltre che scrittore e filantropo. Nel corso del suo intervento, Mancini ha dialogato con i giovani presenti, condividendo la propria esperienza personale e professionale e soffermandosi sul valore della determinazione, dell’impegno quotidiano e della fiducia nelle proprie capacità.

Il suo messaggio, rivolto soprattutto agli studenti premiati, ha sottolineato come il raggiungimento degli obiettivi sia il risultato di sacrificio, perseveranza e della capacità di affrontare con coraggio le sfide del futuro.

Applausi e partecipazione hanno accompagnato la consegna dei riconoscimenti, in un clima di festa che ha celebrato non solo i successi scolastici e accademici dei premiati, ma anche l’importanza di investire nella formazione dei giovani, considerati una risorsa fondamentale per la crescita del territorio.

Con questa iniziativa, la BCC San Giovanni Rotondo conferma ancora una volta la propria attenzione verso il mondo dell’istruzione e il sostegno al merito, rafforzando il legame con la comunità locale e promuovendo i valori della cooperazione, della responsabilità e dell’inclusione sociale.