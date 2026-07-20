Ci sono immagini che interrogano la coscienza di un Paese più di qualsiasi sentenza.

Non perché sostituiscano il lavoro della magistratura, ma perché mettono davanti a una domanda che nessuno dovrebbe evitare: cosa deve fare lo Stato quando un uomo, durante un fermo, continua a gridare che sta male?

A Bologna è accaduto qualcosa che non può essere archiviato come una semplice cronaca.

Un uomo è morto dopo un fermo di polizia. Le responsabilità saranno accertate da chi ha il dovere e gli strumenti per farlo. Ma c’è un dato che precede qualsiasi processo: una persona chiedeva aiuto. Ripeteva di non sentirsi bene. Quelle parole, indipendentemente da chi fosse, da cosa avesse fatto o da quali comportamenti avesse tenuto poco prima, avrebbero dovuto diventare la priorità assoluta.

Lo Stato di diritto non si misura quando tutto è semplice. Si misura proprio nei momenti più difficili, quando chi rappresenta le istituzioni è chiamato a distinguere tra la necessità di contenere una situazione e il dovere di preservare la vita umana.

Una divisa non è soltanto un simbolo di autorità. È soprattutto un simbolo di responsabilità.

Ogni agente porta sulle spalle il peso di un potere che nessun cittadino possiede. Ed è proprio perché dispone di quel potere che gli viene richiesto un livello superiore di attenzione, di equilibrio, di professionalità. La forza pubblica non può limitarsi a immobilizzare un corpo; deve saper leggere i segnali di un’emergenza, riconoscere quando una persona è in sofferenza e trasformare un intervento coercitivo in un intervento di soccorso.

Il punto non è stabilire se quell’uomo avesse torto o ragione, se avesse infranto la legge o creato disordine.

Il punto è un altro: nessun comportamento, salvo le situazioni di pericolo immediato e inevitabile, può far venire meno il diritto di essere soccorso quando si manifesta un evidente stato di sofferenza. Se una persona continua a ripetere “sto male”, quello non è un dettaglio operativo. È un allarme.

Ed è proprio qui che il paradigma deve cambiare.

Per troppo tempo il dibattito pubblico si è diviso in tifoserie: da una parte chi considera sempre colpevoli gli agenti, dall’altra chi ritiene che una divisa sia, per definizione, al riparo da ogni critica. Entrambe le posizioni impoveriscono la verità.

Difendere le forze dell’ordine significa pretendere che siano formate, preparate e messe nelle condizioni di riconoscere una crisi medica, di intervenire tempestivamente e di considerare la tutela della vita il primo obiettivo di qualsiasi operazione. Chiedere trasparenza e accertamento dei fatti non significa essere contro la polizia. Significa essere dalla parte dello Stato.

Perché lo Stato non perde autorevolezza quando indaga sui propri errori. La perde quando sembra incapace di riconoscerli.

Se davvero vogliamo che tragedie come questa non si ripetano, non bastano le polemiche del giorno dopo. Servono protocolli più efficaci, formazione continua sulle emergenze sanitarie, strumenti adeguati e una cultura professionale che insegni che una richiesta di aiuto non è un fastidio da gestire, ma un possibile campanello d’allarme da verificare immediatamente.

Alla fine resta una domanda, semplice e terribile: se chi rappresenta lo Stato non riesce a distinguere un uomo da contenere da un uomo da soccorrere, chi protegge davvero la vita quando è più fragile?

È da questa domanda che dovrebbe partire ogni riflessione.

Non dalla ricerca di un nemico, non dalla difesa d’ufficio di qualcuno, ma dalla volontà di costruire istituzioni sempre più forti perché sempre più umane.

Perché la forza dello Stato non si misura dalla capacità di immobilizzare un cittadino. Si misura dalla capacità di salvarlo, anche quando quel cittadino è difficile, agitato, impaurito o sospettato di aver sbagliato.

È questa la differenza tra il potere e la civiltà.

A cura di Maurizio Varriano.