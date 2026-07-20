Cerignola, Michele Irmici nuovo dirigente del Commissariato: "Più sicurezza e presenza dello Stato"

Si è insediato ufficialmente Michele Irmici, nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola. Nel giorno del suo insediamento il funzionario ha incontrato a Palazzo di Città la vicesindaca Maria Dibisceglia, l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il comandante della Polizia Locale Antonio Di Nardo, alla presenza del Questore di Foggia Alfredo D’Agostino.

L’arrivo del nuovo dirigente arriva in una fase particolarmente delicata per la città, segnata da recenti episodi di criminalità che hanno spinto l’amministrazione comunale a chiedere un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento operativo e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’assessora Teresa Cicolella ha ringraziato il Questore per il lavoro svolto nelle ultime settimane, auspicando un incremento degli organici. La vicesindaca Maria Dibisceglia ha invece sottolineato l’importanza di una presenza costante dello Stato, definendola un punto di riferimento fondamentale per la comunità cerignolana.