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ANDREA GATTEL Cestistica San Severo, confermato Andrea Gattel

L'Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo conferma Andrea Gattel nel roster che affronterà il campionato di Serie B

Andrea Gattel

Cestistica San Severo, confermato Andrea Gattel per la stagione 2026/2027 - Fonte Immagine: cestisticasansevero.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
San Severo // Sport //

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo conferma Andrea Gattel nel roster che affronterà il campionato di Serie B Nazionale 2026/2027. Per la guardia classe 2005 sarà la seconda stagione consecutiva in maglia giallonera, dopo un primo anno che gli ha consentito di maturare esperienza agli ordini di coach Massimo Bernardi e di confrontarsi con il livello della categoria.

Arrivato la scorsa estate dopo le positive esperienze tra Montecatini e Cecina, dove aveva chiuso la seconda parte della stagione con una media di 17 punti a partita, Gattel ha deciso di proseguire il proprio percorso a San Severo. Una scelta che conferma la volontà della società di puntare ancora su un giocatore giovane e versatile, in grado di ricoprire più ruoli sul perimetro e mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Il General Manager Pino Sollazzo ha commentato così la riconferma del giocatore: “Quando abbiamo scelto Andrea la scorsa estate eravamo consapevoli delle sue qualità offensive e del suo potenziale. Il primo anno gli è servito per conoscere una realtà diversa e per confrontarsi con un sistema di gioco molto esigente. Oggi riparte con un bagaglio di esperienza completamente differente e siamo convinti che questo potrà aiutarlo a esprimersi con ancora maggiore continuità. È un ragazzo che ha voglia di migliorare e crediamo possa ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra.”

Grande soddisfazione anche da parte dello stesso Andrea Gattel, pronto a vivere una nuova stagione con i colori gialloneri: “Volevo a tutti i costi fare il bis e così è stato anche perchè nell’ultima parte di stagione non ho potuto dare il meglio di me per via dell’infortunio. In questa società ho trovato un ambiente che ti mette nelle condizioni di lavorare bene ogni giorno e questo, per un giocatore giovane, vale tantissimo. So cosa mi aspetta, conosco le richieste dello staff e so quanto sia competitivo questo campionato. Per questo motivo sento di poter affrontare la nuova stagione con maggiore sicurezza e con tanta voglia di dare un contributo ancora più importante alla squadra. Non vedo l’ora di ritrovare il gruppo e ricominciare davanti ai nostri tifosi.”

Con la conferma di Gattel, il roster dell’Allianz Pazienza San Severo è ora completo, pronto a iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale 2026/2027.

Lo riporta basketinside.com.

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