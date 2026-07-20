Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo verso la definizione del contenzioso con la società Gruppo di Azione Locale (GAL) Daunofantino S.r.l.. Con una determinazione del Settore Avvocatura è stato infatti assunto l’impegno di spesa di 30 mila euro, somma necessaria a dare esecuzione all’accordo transattivo già approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 160 del 7 luglio 2026.

Il provvedimento rappresenta la fase attuativa della decisione politica già assunta dall’esecutivo e consente di procedere alla sottoscrizione dell’atto di transazione e alla conseguente chiusura del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Foggia.

La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 691 del 6 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al Comune di Manfredonia il pagamento della somma complessiva di 72.796 euro, oltre interessi legali e spese di giudizio, in favore del GAL Daunofantino. Il credito rivendicato dalla società derivava dal protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 e successivamente ratificato dal Consiglio comunale nel marzo 2010. In base a quell’accordo il Comune, insieme ad altri enti locali, si era impegnato a versare un contributo annuale pari a 0,75 euro per abitante a sostegno delle attività di sviluppo rurale del territorio.

Successivamente, nel giugno 2024, il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta comunale, aveva deliberato di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, affidando la difesa all’Avvocatura comunale.

Nel gennaio scorso la società GAL Daunofantino, tramite il proprio legale, ha avanzato una proposta di definizione bonaria della controversia. L’offerta prevedeva il pagamento di 36.540 euro, dai quali detrarre 6.540 euro che il GAL risultava dover restituire al Comune in seguito alla riduzione del capitale sociale deliberata nel 2016. Il saldo finale della proposta risultava quindi pari a 30 mila euro, con compensazione integrale delle spese legali tra le parti.

L’Avvocatura comunale, con una nota riservata del 15 gennaio 2026, ha espresso parere favorevole all’accettazione della proposta, ritenendola conveniente alla luce dell’alea del giudizio. Successivamente, anche il dirigente del Servizio Attività produttive ha comunicato la propria adesione alla soluzione conciliativa.

Sulla base di tali valutazioni, la Giunta comunale ha deliberato di definire transattivamente il contenzioso, autorizzando l’Avvocatura ad abbandonare il giudizio pendente e individuando nel capitolo “Spese per risarcimenti” del bilancio comunale la copertura finanziaria necessaria all’accordo.

Con la determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio viene ora formalizzato l’impegno contabile di 30 mila euro in favore della società Gruppo di Azione Locale Daunofantino S.r.l., con pagamento previsto nell’esercizio finanziario 2026. Il provvedimento approva inoltre lo schema dell’atto di transazione e attesta la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

A cura di Michele Solatia.