MANFREDONIA – Comunica Creative Company amplia il proprio organico e apre una selezione per l’inserimento di un Social Media Specialist senior dedicato all’area Business ed Eventi. La figura sarà inserita con contratto full time nella sede di Manfredonia e lavorerà all’interno del team che segue la comunicazione digitale delle aziende clienti.

Il professionista selezionato avrà il compito di sviluppare e gestire le strategie social dei clienti business, curando sia gli aspetti operativi sia quelli strategici. Tra le principali responsabilità figurano la definizione dei piani editoriali, la produzione di contenuti per piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok, la gestione delle community online e il monitoraggio delle performance attraverso report periodici.

La posizione prevede inoltre il coordinamento di un team di social media specialist junior, la gestione della comunicazione digitale legata agli eventi aziendali – prima, durante e dopo il loro svolgimento – e l’integrazione delle attività social all’interno delle strategie di marketing complessive sviluppate per ciascun cliente.

Per candidarsi è richiesta un’esperienza di almeno tre anni nella gestione di canali social per aziende, solide competenze di web marketing, capacità di coordinamento di un team, ottime doti di scrittura e una conoscenza approfondita degli strumenti di pubblicazione e analisi delle principali piattaforme social. Completano il profilo autonomia organizzativa, precisione e buone capacità relazionali nel rapporto con i clienti.

L’azienda offre un inserimento a tempo pieno all’interno di un team già strutturato, con un portfolio consolidato di clienti business e un ambiente di lavoro dinamico, orientato alla qualità dei servizi offerti.

Le candidature dovranno essere inviate, complete di curriculum vitae e portfolio, all’indirizzo e-mail info@comunicacreativecompany.it