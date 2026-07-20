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Home // Manfredonia // Dialisi di Manfredonia, operatori sanitari denunciano: “Caldo insostenibile, aria condizionata insufficiente”

DIALISI CALDO Dialisi di Manfredonia, operatori sanitari denunciano: “Caldo insostenibile, aria condizionata insufficiente”

Gli operatori riferiscono che la richiesta di installare ulteriori climatizzatori split è stata avanzata più volte nel corso degli anni, ma finora non sarebbe stata accolta.

OSPEDALE MANFREDONIA, INGRESSO ph statoquotidiano.it

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Temperature elevate, aria condizionata insufficiente e condizioni di lavoro sempre più difficili all’interno del reparto di Dialisi dell’ASL di Manfredonia. È la segnalazione che arriva dagli operatori sanitari, che da anni chiedono interventi per migliorare il sistema di climatizzazione senza, a loro dire, aver ottenuto risposte concrete.

Il problema, spiegano, è aggravato dal calore prodotto dalle apparecchiature per la dialisi, indispensabili per il trattamento dei pazienti. La combinazione tra l’insufficiente capacità dell’impianto di climatizzazione e il calore emesso dai macchinari rende gli ambienti particolarmente caldi, con inevitabili ripercussioni sia sul benessere del personale sia sul comfort dei pazienti, costretti a sottoporsi a lunghe sedute terapeutiche.

Gli operatori riferiscono che la richiesta di installare ulteriori climatizzatori split è stata avanzata più volte nel corso degli anni, ma finora non sarebbe stata accolta.

«Non chiediamo privilegi – sottolineano – ma condizioni di lavoro dignitose e un ambiente più confortevole anche per i pazienti, soprattutto durante i mesi estivi, quando le temperature raggiungono livelli molto elevati». L’auspicio è che questa segnalazione possa richiamare l’attenzione della Direzione dell’ASL Foggia e degli uffici competenti affinché venga effettuata una verifica dell’impianto di climatizzazione e si provveda, nel più breve tempo possibile, a risolvere una criticità che, secondo il personale, si trascina ormai da diversi anni.

Segnalazione a cura di un operatore sanitario del reparto di Dialisi di Manfredonia.

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