Due tragedie in appena due giorni accomunano la comunità foggiana. L’ultima arriva da San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dove Giuseppe Michele Colaprico, 64 anni, originario di Foggia, è stato trovato morto all’interno del camper in cui viveva, parcheggiato nell’area di sosta davanti all’istituto Majorana. Lo riporta e-tv

A fare la drammatica scoperta sono stati i carabinieri, allertati da alcuni cittadini che, passando vicino al mezzo, avevano avvertito un forte cattivo odore. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna per i rilievi.

Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe riconducibile al caldo torrido che da settimane interessa gran parte dell’Italia e che avrebbe aggravato il già delicato stato di salute dell’uomo. Saranno comunque gli accertamenti a chiarire con precisione le cause della morte.

La notizia riporta alla memoria un’altra perdita che ha profondamente colpito Foggia appena due giorni prima. Sabato pomeriggio, infatti, è morto Ciro Fares, conosciuto da tutti come “Zio Ciro”, molto amato in città per la sua generosità. L’uomo ha perso la vita nel tentativo di salvare il proprio cane. Due vicende diverse, accomunate dall’origine foggiana delle vittime e dal profondo dolore che hanno lasciato nelle rispettive comunità.