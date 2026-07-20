È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7. Fu lui a intervistare Trump: «Meloni mi ha implorato per una foto» - ph LEGGO.IT

WASHINGTON – È morto improvvisamente Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente da Washington per La7. Aveva 51 anni. La notizia è stata confermata dalla madre all’ANSA: a causarne il decesso sarebbe stato un malore improvviso.

Professionista di grande esperienza, Compatangelo era uno dei più autorevoli corrispondenti italiani negli Stati Uniti. Nato a Savona e cresciuto a Torino, dopo un periodo trascorso a Roma si era trasferito stabilmente negli Usa, dove aveva costruito una carriera lunga oltre venticinque anni nel giornalismo internazionale.

Nel corso della sua attività ha collaborato con numerose testate italiane e internazionali, tra cui La7, Sky TG24, Tv2000, Il Secolo XIX, oltre a svolgere attività di analista politico per Shams TV e American Pulse.

Ha seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012, realizzando reportage e documentari trasmessi da Rai, Mediaset e RSI, la televisione pubblica svizzera di lingua italiana.

Nel 2011 il documentario investigativo The Los Angeles Breakdown ricevette una Menzione d’Onore ai Southern California Journalism Awards, prestigioso riconoscimento assegnato ai migliori lavori giornalistici negli Stati Uniti.

Al momento della scomparsa ricopriva anche il ruolo di presidente della White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA), l’associazione che riunisce i corrispondenti esteri accreditati presso la Casa Bianca.

L’intervista a Donald Trump

Compatangelo era tornato recentemente al centro dell’attenzione mediatica per l’intervista telefonica esclusiva a Donald Trump, trasmessa durante la trasmissione L’Aria che Tira su La7. Nel corso della conversazione, il presidente americano aveva commentato il recente incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarando:

«Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.»

Secondo quanto riferito nel servizio, Trump avrebbe inoltre sostenuto che Meloni lo avrebbe «implorato per una foto», dichiarazione che provocò un’immediata replica della premier.

«Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Io e l’Italia non imploriamo mai», aveva affermato Giorgia Meloni, respingendo con fermezza le parole dell’ex presidente americano.

Chi era Daniele Compatangelo

Residente a Washington da molti anni, Daniele Compatangelo era considerato uno dei principali esperti italiani di politica americana, affari europei e Medio Oriente. Nel corso della sua carriera ha intervistato presidenti, leader politici e personalità di primo piano della scena internazionale, distinguendosi per competenza, rigore e approfondimento giornalistico.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto nel giornalismo italiano e internazionale, dove era stimato per la qualità delle sue inchieste, dei reportage e della sua attività di corrispondente dagli Stati Uniti. Lo riporta leggo.it