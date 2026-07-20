Emergenza Giardinetto, nove associazioni si mobilitano: «Trasparenza subito su salute e ambiente sull'ex sito I.A.O.»

Si riaccendono i riflettori sull’ex sito I.A.O. di Giardinetto, nel territorio di Troia, indicato da anni come una delle principali emergenze ambientali della Capitanata. Nove associazioni ambientaliste e civiche hanno presentato una formale istanza di accesso alle informazioni ambientali per ottenere l’intero fascicolo amministrativo, tecnico e sanitario relativo agli interventi di messa in sicurezza dell’area.

La richiesta è stata indirizzata al Comune di Troia, stazione appaltante dell’intervento, e a tutti gli enti competenti. A sottoscriverla sono Casa della Salute e dell’Ambiente, Pro Natura, Club Alpino Italiano, ISDE Medici per l’Ambiente, La Società Civile, Legambiente Circolo Gaia Foggia, LIPU Capitanata, Touring Club Italiano – Club di Territorio di Foggia e WWF Foggia.

Al centro dell’iniziativa c’è il programma di risanamento finanziato con 48,85 milioni di euro del PNRR nell’ambito dei “Siti Orfani”: 29 milioni destinati alla messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.) e altri 19,85 milioni riservati alla bonifica definitiva. Le associazioni chiedono piena trasparenza sull’utilizzo delle risorse, sui progetti esecutivi, sulle eventuali varianti, sul cronoprogramma dei lavori e sui monitoraggi ambientali, con particolare riferimento alle acque.

Tra i motivi della mobilitazione vi è la posizione dell’ex sito industriale, situato in prossimità del torrente Sannoro, che attraversa la Capitanata fino a sfociare nel Golfo di Manfredonia. Secondo le associazioni, l’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi potrebbe aumentare il rischio di dispersione dei materiali contaminati lungo il corso d’acqua, con possibili ripercussioni sull’intero bacino idrografico.

L’istanza affronta anche il tema della salute pubblica. Le associazioni hanno chiesto ad AReSS Puglia, ASL Foggia e Università degli Studi di Foggia di conoscere se siano mai stati realizzati studi epidemiologici o attività di biomonitoraggio sulla popolazione residente.

Da tempo, infatti, gli abitanti di Giardinetto segnalano un’incidenza ritenuta anomala di neoplasie e altre gravi patologie. Pur precisando che non esiste, allo stato, un nesso di causalità scientificamente accertato tra tali casi e l’inquinamento del sito, i firmatari richiamano i principi di precauzione e prevenzione, sostenendo che la tutela della salute debba basarsi su dati scientifici indipendenti e trasparenti.

La mobilitazione prende le mosse anche dal sollecito inviato il 19 giugno 2026 da Grazia Manna, attivista di Troia che segue la vicenda da oltre tredici anni. Manna aveva denunciato il mancato riscontro del Comune di Troia a una precedente richiesta di accesso agli atti e di accesso civico, evidenziando il decorso dei termini previsti dalla legge.

Da qui la decisione delle nove associazioni di sostenere pubblicamente la sua iniziativa e di promuovere un’azione unitaria.

«Da oggi questo percorso diventa un impegno condiviso. Non tollereremo ulteriori ritardi, rallentamenti o cali di attenzione istituzionale. Il tempo delle attese è finito: vigileremo sulla bonifica fino al suo completamento», affermano in una nota congiunta.

Le associazioni firmatarie