MODENA – Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio lungo strada per Campogalliano, nel territorio comunale di Modena, dove ha perso la vita Antonio Fatone, 41 anni, originario di San Severo e residente a Rubiera.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso autonomamente il controllo della sua Ducati rossa, uscendo dalla carreggiata e finendo nel fossato che costeggia la strada. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’allarme è scattato poco prima delle 18, quando alcuni passanti hanno notato la moto nel fossato e hanno chiamato il 118. Tra i primi a prestare soccorso è intervenuta un’infermiera che si trovava casualmente sul posto con la famiglia e che ha avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 41enne non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale di Modena, che ha effettuato i rilievi insieme ai carabinieri. Secondo i primi accertamenti, Fatone sarebbe stato sbalzato per diversi metri dopo l’uscita di strada, riportando traumi gravissimi. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo della moto. Lo riporta La Gazzetta di Mantova.