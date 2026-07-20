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Home // Manfredonia // Eshkol Nevo apre tappa Vieste del Libro Possibile, ‘non cediamo a censure’

ESHKOL NEVO Eshkol Nevo apre tappa Vieste del Libro Possibile, ‘non cediamo a censure’

La direttrice artistica: "Accogliamo da sempre voci diverse per alimentare confronto"

Eshkol Nevo

Eshkol Nevo - WIKIPEDIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

VIESTE – «Rispettiamo profondamente la sensibilità e le posizioni espresse dai firmatari dell’appello e riteniamo che il dibattito pubblico sia sempre un valore». Con queste parole la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro, interviene sulle polemiche che hanno accompagnato la partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al festival, in programma domani a Vieste nell’ambito degli appuntamenti inaugurali della rassegna.

Nei giorni scorsi un gruppo di intellettuali e cittadini aveva sottoscritto un appello chiedendo il ritiro dell’invito rivolto a Nevo, ritenendo insufficientemente critica la sua posizione nei confronti del governo israeliano.

Santoro ribadisce la linea della manifestazione, rivendicandone la vocazione al pluralismo: «Il Libro Possibile accoglie da sempre voci diverse, con l’obiettivo di alimentare un confronto pubblico aperto e costruttivo».

A sostegno di questa impostazione, la direttrice ricorda gli ospiti che hanno affrontato il tema del conflitto in Medio Oriente da prospettive differenti. «Abbiamo appena ospitato a Polignano a Mare il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh e torneremo a parlare di Medio Oriente e di pace con il cardinale Pierbattista Pizzaballa e monsignor Rocco Santoro, così come ascolteremo la voce dell’intellettuale israeliano Eshkol Nevo».

Il festival, sottolinea Santoro, resta uno spazio di dialogo anche quando emergono posizioni contrapposte. «Il Libro Possibile è un festival culturale che vive nelle piazze, dove anche il dissenso è legittimo, ma il dialogo e l’ascolto restano prerogative fondamentali. Per questo non cediamo a censure né a sabotaggi culturali».

La direttrice chiarisce infine che la manifestazione garantirà il diritto a esprimere il dissenso, senza compromettere il regolare svolgimento degli incontri: «La piazza è libera di manifestare, mentre il palco è riservato agli incontri concordati. Preservare il regolare svolgimento degli appuntamenti significa tutelare gli autori, il pubblico e la sicurezza di tutti».

Lo riporta l’Ansa.

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