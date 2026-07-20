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Home // Manfredonia // Ex Ajinomoto di Manfredonia, la denuncia: “Sparita la telecamera della Municipale. Qui scaricano pesce e cozze, insopportabile”

AJINOMOTO MANFREDONIA Ex Ajinomoto di Manfredonia, la denuncia: “Sparita la telecamera della Municipale. Qui scaricano pesce e cozze, insopportabile”

Torna al centro delle segnalazioni dei cittadini l'area dell'ex Ajinomoto di Manfredonia, lungo la SS89 Km 170, all'uscità della città sipontina

Rifiuti Ex Ajinomoto di Manfredonia

Ex Ajinomoto di Manfredonia, la denuncia: “Sparita la telecamera della Municipale. Qui scaricano pesce e cozze, insopportabile”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Torna al centro delle segnalazioni dei cittadini l’area dell’ex Ajinomoto di Manfredonia, lungo la SS89 Km 170, all’uscità della città sipontina, dove continuano ad essere abbandonati rifiuti, in particolare scarti ittici, con gravi disagi per chi vive nelle vicinanze.

A denunciare la situazione è un cittadino, che riferisce come fino a poco tempo fa fosse presente una telecamera installata dalla Polizia Locale, oggi però non più visibile.

«Prima c’era la telecamera della Polizia Municipale, oggi non c’è più. Se i vigili hanno problemi di corrente, gliela paghiamo noi», afferma con amarezza. Secondo quanto raccontato dal cittadino, nell’area verrebbero scaricati frequentemente rifiuti organici provenienti dal settore ittico.

«Stanno smaltendo pesce, cozze e ogni genere di schifezza. La puzza è insopportabile, non si può stare. È un materiale che deve essere smaltito in modo regolare e nei luoghi autorizzati, non abbandonato qui».

I residenti chiedono un intervento immediato delle autorità competenti, sia per individuare i responsabili degli sversamenti sia per ripristinare un sistema di videosorveglianza che possa fungere da deterrente contro l’abbandono illecito dei rifiuti.

La presenza di scarti organici, oltre a creare un forte disagio per i cattivi odori, potrebbe comportare anche rischi di natura igienico-sanitaria, soprattutto durante il periodo estivo, quando le elevate temperature accelerano la decomposizione dei materiali.

A cura di Michele Solatia.

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