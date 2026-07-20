Dieci nuovi funzionari entrano a far parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Le assunzioni, operative da oggi, rientrano nel piano di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica dell’ente e puntano a rendere più efficiente la gestione dei servizi sociali sul territorio.

Il nuovo organico comprende tre funzionari amministrativi, un contabile, cinque pedagogisti e uno psicologo, tutti assunti con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi. L’obiettivo è migliorare la programmazione, il monitoraggio e la gestione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, accelerando anche le procedure legate ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Particolare rilievo assume l’ingresso delle figure educative e psicologiche, chiamate a lavorare in stretta sinergia con gli assistenti sociali per costruire percorsi personalizzati destinati a minori, famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha definito le nuove assunzioni «un investimento nel capitale umano dell’ente», sottolineando come un ufficio più forte significhi servizi più efficienti e vicini ai bisogni della comunità. Dello stesso avviso l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, che ha evidenziato il valore dell’approccio multidisciplinare e della maggiore capacità operativa dell’Ufficio di Piano.