Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, dieci nuovi funzionari per l’Ambito Sociale: potenziati i servizi a famiglie e persone fragili

DIECI FUNZIONARI Foggia, dieci nuovi funzionari per l’Ambito Sociale: potenziati i servizi a famiglie e persone fragili

Firmati contratti triennali per amministrativi, pedagogisti, psicologo e contabile

neoassunti Ambito Territoriale Sociale di Foggia con sindaca

neoassunti Ambito Territoriale Sociale di Foggia con sindaca

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Dieci nuovi funzionari entrano a far parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. Le assunzioni, operative da oggi, rientrano nel piano di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica dell’ente e puntano a rendere più efficiente la gestione dei servizi sociali sul territorio.

Il nuovo organico comprende tre funzionari amministrativi, un contabile, cinque pedagogisti e uno psicologo, tutti assunti con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi. L’obiettivo è migliorare la programmazione, il monitoraggio e la gestione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, accelerando anche le procedure legate ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Particolare rilievo assume l’ingresso delle figure educative e psicologiche, chiamate a lavorare in stretta sinergia con gli assistenti sociali per costruire percorsi personalizzati destinati a minori, famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha definito le nuove assunzioni «un investimento nel capitale umano dell’ente», sottolineando come un ufficio più forte significhi servizi più efficienti e vicini ai bisogni della comunità. Dello stesso avviso l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, che ha evidenziato il valore dell’approccio multidisciplinare e della maggiore capacità operativa dell’Ufficio di Piano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO