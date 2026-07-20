Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, il prefetto Paolo Giovanni Grieco lascia l’incarico: il 24 luglio il saluto alla provincia

FOGGIA GRIECO Foggia, il prefetto Paolo Giovanni Grieco lascia l’incarico: il 24 luglio il saluto alla provincia

Grieco si era insediato il 25 novembre 2024, succedendo al prefetto Maurizio Valiante

Foggia, escalation criminale. Grieco: "Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti"

Foggia. Prefetto Grieco - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si avvia alla conclusione il mandato del prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, che nei prossimi giorni sarà collocato in quiescenza dopo oltre due anni e mezzo alla guida della Prefettura del capoluogo dauno.

Per l’occasione, venerdì 24 luglio, il rappresentante del Governo incontrerà la stampa nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, dove traccerà un bilancio dell’attività istituzionale svolta dal suo insediamento fino alla conclusione dell’incarico.

Grieco si era insediato il 25 novembre 2024, succedendo al prefetto Maurizio Valiante. Originario della provincia di Salerno e prossimo ai 67 anni, conclude così la propria carriera nella pubblica amministrazione.

Al momento del suo arrivo a Foggia aveva definito quella nel territorio della Capitanata una «bella sfida», caratterizzata da «luci e ombre». In quell’occasione aveva anche richiamato la propria esperienza maturata come prefetto di Vibo Valentia, invitando i cittadini a non lasciarsi condizionare dai paragoni con il passato, ricordando che durante il suo incarico in Calabria erano stati sciolti quattro Comuni e un’azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose.

Nel corso del suo mandato in provincia di Foggia, tra i principali provvedimenti adottati figura anche l’istituzione della commissione d’accesso al Comune di Carapelle, finalizzata a verificare l’eventuale sussistenza di condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività amministrativa.

La conferenza stampa del 24 luglio rappresenterà l’ultimo appuntamento pubblico del prefetto Grieco prima del congedo, occasione nella quale verranno ripercorsi i principali risultati dell’azione prefettizia e le sfide affrontate durante il suo mandato.

Fonte: FoggiaToday.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO