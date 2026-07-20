FOGGIA – Si avvia alla conclusione il mandato del prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, che nei prossimi giorni sarà collocato in quiescenza dopo oltre due anni e mezzo alla guida della Prefettura del capoluogo dauno.

Per l’occasione, venerdì 24 luglio, il rappresentante del Governo incontrerà la stampa nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, dove traccerà un bilancio dell’attività istituzionale svolta dal suo insediamento fino alla conclusione dell’incarico.

Grieco si era insediato il 25 novembre 2024, succedendo al prefetto Maurizio Valiante. Originario della provincia di Salerno e prossimo ai 67 anni, conclude così la propria carriera nella pubblica amministrazione.

Al momento del suo arrivo a Foggia aveva definito quella nel territorio della Capitanata una «bella sfida», caratterizzata da «luci e ombre». In quell’occasione aveva anche richiamato la propria esperienza maturata come prefetto di Vibo Valentia, invitando i cittadini a non lasciarsi condizionare dai paragoni con il passato, ricordando che durante il suo incarico in Calabria erano stati sciolti quattro Comuni e un’azienda sanitaria per infiltrazioni mafiose.

Nel corso del suo mandato in provincia di Foggia, tra i principali provvedimenti adottati figura anche l’istituzione della commissione d’accesso al Comune di Carapelle, finalizzata a verificare l’eventuale sussistenza di condizionamenti della criminalità organizzata nell’attività amministrativa.

La conferenza stampa del 24 luglio rappresenterà l’ultimo appuntamento pubblico del prefetto Grieco prima del congedo, occasione nella quale verranno ripercorsi i principali risultati dell’azione prefettizia e le sfide affrontate durante il suo mandato.

Fonte: FoggiaToday.