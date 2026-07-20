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FOGGIA C Foggia, presentata la domanda di riammissione in Serie C: depositata tutta la documentazione

Con il deposito della documentazione, il Foggia ha formalizzato la propria istanza di riammissione in Serie C,

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ph playnews24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 compie un nuovo passo verso il possibile ritorno tra i professionisti. La società rossonera ha comunicato di aver depositato, nella giornata di venerdì 17 luglio, tutta la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di riammissione al campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027.

L’adempimento arriva dopo che il club aveva già completato l’intero iter previsto per l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/2027, procedura necessaria per tutelarsi in vista delle decisioni degli organi federali.

Con il deposito della documentazione, il Foggia ha formalizzato la propria istanza di riammissione in Serie C, restando ora in attesa delle determinazioni che saranno assunte dagli organismi competenti.

L’esito della procedura sarà determinante per conoscere la categoria nella quale la formazione rossonera disputerà la prossima stagione sportiva.

Fonte: Area Comunicazione Calcio Foggia 1920.

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