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Home // Cronaca // Foggia ricorda l’83° anniversario dei bombardamenti del 1943

1943 BOMBARDAMENTI Foggia ricorda l’83° anniversario dei bombardamenti del 1943

La cerimonia commemorativa si terrà mercoledì 22 luglio e rappresenterà un momento di raccoglimento e memoria dedicato alle vittime civili

Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943

Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943 - PH: Enzo Maizzi - maggio 2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La città si prepara a commemorare l’83° anniversario dei bombardamenti che, nell’estate del 1943, provocarono una delle pagine più tragiche della sua storia, causando migliaia di vittime e devastando gran parte del centro urbano.

La cerimonia commemorativa si terrà mercoledì 22 luglio e rappresenterà un momento di raccoglimento e memoria dedicato alle vittime civili e a quanti persero la vita durante le incursioni aeree che colpirono Foggia nel corso della Seconda guerra mondiale.

Il programma della giornata prevede, alle 9.39, il suono delle campane della Torre civica di Palazzo di Città, in ricordo dell’incursione aerea che segnò la città. A seguire, alle 10.15, si svolgerà la cerimonia commemorativa nell’atrio della Stazione ferroviaria, con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai Caduti.

L’iniziativa rinnova l’impegno della comunità foggiana nel custodire la memoria di uno degli eventi più drammatici della propria storia, affinché il ricordo delle vittime continui a rappresentare un monito per le future generazioni e un richiamo ai valori della pace.

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