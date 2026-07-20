Una scossa di terremoto di magnitudo locale (ML) 2.2 è stata registrata nella mattinata di oggi, 20 luglio 2026, a circa 10 chilometri a ovest di Zapponeta, in provincia di Foggia.

L’evento sismico è avvenuto alle 6:18:18, ora italiana (4:18:18 UTC), con epicentro individuato alle coordinate 41.4693 di latitudine e 15.8323 di longitudine e a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, che ha elaborato i dati disponibili relativi all’evento.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che i valori relativi alla magnitudo, all’epicentro e alla profondità rappresentano una stima preliminare basata sulle informazioni attualmente disponibili e che potrebbero essere aggiornati a seguito di ulteriori analisi o dell’acquisizione di nuovi dati.

Lo riporta terremoti.ingv.it.