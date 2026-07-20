Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // LiberArte 2026, l’11ª edizione conquista Trinitapoli: grande successo per la mostra d’arte a cielo aperto

TRINITAPOLI SUCCESSO LiberArte 2026, l’11ª edizione conquista Trinitapoli: grande successo per la mostra d’arte a cielo aperto

Oltre trenta espositori, tra pittori, scultori, fotografi e artigiani, hanno presentato le proprie creazioni, offrendo al pubblico un percorso ricco di emozioni, talento e creatività.

LiberArte 2026, l'11ª edizione conquista Trinitapoli grande successo per la mostra d'arte a cielo aperto

LiberArte 2026, l'11ª edizione conquista Trinitapoli grande successo per la mostra d'arte a cielo aperto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
BAT // Foggia //

Si è conclusa con grande successo di pubblico e partecipazione l’11ª edizione di “LiberArte”, la mostra d’arte a cielo aperto ideata e organizzata dalla pittrice Grazia Torraco, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e inserita nel cartellone dell’Estate Trinitapolese 2026.

L’inaugurazione della manifestazione si è svolta sabato 18 luglio alla presenza del Sindaco Francesco Di Feo, della Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, dell’Assessore agli Eventi Giovanni Landriscina, dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento e di altri componenti dell’Amministrazione Comunale, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Ente a un appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi dell’estate cittadina.

Per due giorni, sabato 18 e domenica 19 luglio, via Roma si è trasformata in una suggestiva galleria d’arte all’aperto, accogliendo cittadini, visitatori e appassionati provenienti anche dai comuni limitrofi. Le candide facciate del centro storico hanno fatto da elegante cornice alle opere esposte, offrendo uno scenario di grande fascino e contribuendo a valorizzare il patrimonio urbano della città.

Oltre trenta espositori, tra pittori, scultori, fotografi e artigiani, hanno presentato le proprie creazioni, offrendo al pubblico un percorso ricco di emozioni, talento e creatività. “LiberArte” continua a rappresentare un’importante occasione di visibilità per numerosi artisti che coltivano la propria passione con impegno e dedizione e che, grazie a questa manifestazione, possono condividere il proprio lavoro con un pubblico sempre più numeroso.

Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dell’Associazione Unitre di Margherita di Savoia, che ha esposto una selezione di opere pittoriche realizzate dai propri associati, contribuendo ad arricchire ulteriormente il percorso espositivo.

Le opere hanno raccontato la varietà delle tecniche artistiche e delle sensibilità espressive: dipinti a olio, chine, acquerelli, fotografie dedicate ai paesaggi della Puglia, scorci urbani e immagini provenienti da diverse parti del mondo, oltre a sculture in bronzo, marmo e legno e a pregiati manufatti artigianali, spaziando dal figurativo all’astratto.

L’11ª edizione di “LiberArte” conferma così la propria capacità di unire arte, cultura e partecipazione, trasformando il centro cittadino in un luogo di incontro, condivisione e valorizzazione dei talenti del territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a Grazia Torraco per l’impegno e la passione con cui, da undici edizioni, porta avanti questa significativa iniziativa culturale, nonché a tutti gli artisti partecipanti, alle associazioni coinvolte, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO