LiberArte 2026, l'11ª edizione conquista Trinitapoli grande successo per la mostra d'arte a cielo aperto

Si è conclusa con grande successo di pubblico e partecipazione l’11ª edizione di “LiberArte”, la mostra d’arte a cielo aperto ideata e organizzata dalla pittrice Grazia Torraco, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e inserita nel cartellone dell’Estate Trinitapolese 2026.

L’inaugurazione della manifestazione si è svolta sabato 18 luglio alla presenza del Sindaco Francesco Di Feo, della Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, dell’Assessore agli Eventi Giovanni Landriscina, dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento e di altri componenti dell’Amministrazione Comunale, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Ente a un appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi dell’estate cittadina.

Per due giorni, sabato 18 e domenica 19 luglio, via Roma si è trasformata in una suggestiva galleria d’arte all’aperto, accogliendo cittadini, visitatori e appassionati provenienti anche dai comuni limitrofi. Le candide facciate del centro storico hanno fatto da elegante cornice alle opere esposte, offrendo uno scenario di grande fascino e contribuendo a valorizzare il patrimonio urbano della città.

Oltre trenta espositori, tra pittori, scultori, fotografi e artigiani, hanno presentato le proprie creazioni, offrendo al pubblico un percorso ricco di emozioni, talento e creatività. “LiberArte” continua a rappresentare un’importante occasione di visibilità per numerosi artisti che coltivano la propria passione con impegno e dedizione e che, grazie a questa manifestazione, possono condividere il proprio lavoro con un pubblico sempre più numeroso.

Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dell’Associazione Unitre di Margherita di Savoia, che ha esposto una selezione di opere pittoriche realizzate dai propri associati, contribuendo ad arricchire ulteriormente il percorso espositivo.

Le opere hanno raccontato la varietà delle tecniche artistiche e delle sensibilità espressive: dipinti a olio, chine, acquerelli, fotografie dedicate ai paesaggi della Puglia, scorci urbani e immagini provenienti da diverse parti del mondo, oltre a sculture in bronzo, marmo e legno e a pregiati manufatti artigianali, spaziando dal figurativo all’astratto.

L’11ª edizione di “LiberArte” conferma così la propria capacità di unire arte, cultura e partecipazione, trasformando il centro cittadino in un luogo di incontro, condivisione e valorizzazione dei talenti del territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento a Grazia Torraco per l’impegno e la passione con cui, da undici edizioni, porta avanti questa significativa iniziativa culturale, nonché a tutti gli artisti partecipanti, alle associazioni coinvolte, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.