Edizione n° 6132

BALLON D'ESSAI

BOLOGNA STATO // Bologna. Quando lo Stato dimentica di ascoltare un uomo che chiede aiuto
20 Luglio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

"15ENNE ABUSO" // “Papà, sei tu?”: ragazza 15enne si sveglia e trova uno sconosciuto nel suo letto in hotel. Arrestato
19 Luglio 2026 - ore  14:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mafia del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro

MAFIA BRENTA Mafia del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro

Provvedimento nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta

Mafia del Brenta

Mafia del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro - Fonte Immagine: lanazione.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta.

L’operazione, disposta dal Tribunale di Venezia su delega della Procura della Repubblica, è stata condotta dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria con il supporto dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e Firenze.

Le indagini, avviate sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Felice Maniero, hanno consentito di ricostruire il percorso del denaro proveniente dalle attività illecite dell’organizzazione mafiosa e di individuare i beni acquistati con tali risorse.

Gli investigatori hanno svolto accertamenti bancari, analisi documentali, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali, rogatorie internazionali e verifiche sul territorio, confermando la destinazione dei proventi illeciti verso investimenti in beni immobili, strumenti finanziari e beni di lusso, tra cui orologi Rolex e Cartier e autovetture di pregio.

L’attività investigativa aveva già portato, in una fase precedente, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e al sequestro preventivo di immobili, disponibilità finanziarie, veicoli e altri beni di lusso, ritenuti frutto delle operazioni di riciclaggio riconducibili ai capitali della Mala del Brenta.

Con la sentenza definitiva di condanna, il Tribunale di Venezia ha ora disposto la confisca definitiva del patrimonio, comprendente due immobili situati nelle province di Firenze e Lucca, cinque autovetture, gioielli, quadri di valore, somme depositate su conti correnti e il contenuto di cassette di sicurezza custodite in due istituti bancari della provincia di Empoli.

Tra i beni confiscati figurano inoltre 90 mila euro in contanti e 15 orologi di lusso, per un valore complessivo stimato in circa 2 milioni di euro.

La Guardia di Finanza evidenzia come la confisca dei patrimoni di origine illecita rappresenti uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche dal punto di vista sociale, consentendo di restituire alla collettività ricchezze accumulate attraverso attività criminali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO