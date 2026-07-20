La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta.

L’operazione, disposta dal Tribunale di Venezia su delega della Procura della Repubblica, è stata condotta dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria con il supporto dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e Firenze.

Le indagini, avviate sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Felice Maniero, hanno consentito di ricostruire il percorso del denaro proveniente dalle attività illecite dell’organizzazione mafiosa e di individuare i beni acquistati con tali risorse.

Gli investigatori hanno svolto accertamenti bancari, analisi documentali, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali, rogatorie internazionali e verifiche sul territorio, confermando la destinazione dei proventi illeciti verso investimenti in beni immobili, strumenti finanziari e beni di lusso, tra cui orologi Rolex e Cartier e autovetture di pregio.

L’attività investigativa aveva già portato, in una fase precedente, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e al sequestro preventivo di immobili, disponibilità finanziarie, veicoli e altri beni di lusso, ritenuti frutto delle operazioni di riciclaggio riconducibili ai capitali della Mala del Brenta.

Con la sentenza definitiva di condanna, il Tribunale di Venezia ha ora disposto la confisca definitiva del patrimonio, comprendente due immobili situati nelle province di Firenze e Lucca, cinque autovetture, gioielli, quadri di valore, somme depositate su conti correnti e il contenuto di cassette di sicurezza custodite in due istituti bancari della provincia di Empoli.

Tra i beni confiscati figurano inoltre 90 mila euro in contanti e 15 orologi di lusso, per un valore complessivo stimato in circa 2 milioni di euro.

La Guardia di Finanza evidenzia come la confisca dei patrimoni di origine illecita rappresenti uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata, non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche dal punto di vista sociale, consentendo di restituire alla collettività ricchezze accumulate attraverso attività criminali.