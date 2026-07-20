Manfredonia, addio a Matteo Marasco: martedì 21 luglio l'ultimo saluto all'ex maresciallo della Marina

La comunità di Manfredonia si prepara a dare l’ultimo saluto a Matteo Marasco, scomparso all’età di 87 anni presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”.

Ex maresciallo della Marina Militare, Marasco era una figura conosciuta e stimata in città. A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, il nipote Simone, le nuore, insieme ai fratelli, ai familiari e ai parenti tutti.

Le esequie saranno celebrate martedì 21 luglio 2026, alle ore 9, nella Chiesa Parrocchiale Sacra Famiglia di Manfredonia. La salma è composta presso l’obitorio del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, dove familiari e conoscenti potranno rendergli l’ultimo omaggio.

Con la scomparsa di Matteo Marasco, la città perde un uomo che ha dedicato parte della propria vita al servizio dello Stato nelle file della Marina Militare. Alla famiglia giungono le condoglianze della redazione in questo momento di profondo dolore.