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Home // Manfredonia // Manfredonia Calcio, Mangano: «Si riparte con entusiasmo. Serviranno sacrificio, unità e determinazione»

MANFREDONIA MANGANO Manfredonia Calcio, Mangano: «Si riparte con entusiasmo. Serviranno sacrificio, unità e determinazione»

«Sarà un percorso che richiederà sacrificio, impegno, spirito di squadra e tanta determinazione», ha affermato, evidenziando i valori che dovranno accompagnare il cammino dei biancazzurri.

IMMAGINE IN ALLEGATO

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AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – «Si riparte. Inizia una nuova stagione, si riaccende una passione». Con queste parole Nicola Mangano ha salutato l’avvio della stagione sportiva 2026-2027 del Manfredonia Calcio 1932, impegnato ad affrontare il prossimo campionato di Serie D.

In un messaggio pubblicato sui social, Mangano ha rivolto il proprio incoraggiamento alla società, allo staff tecnico e ai calciatori, sottolineando le sfide che attendono il club nel corso della stagione.

«Sarà un percorso che richiederà sacrificio, impegno, spirito di squadra e tanta determinazione», ha affermato, evidenziando i valori che dovranno accompagnare il cammino dei biancazzurri.

Mangano ha quindi espresso il proprio sostegno alla squadra anche alla luce del suo legame con i colori del Manfredonia. «Da amministratore, ma anche da ex calciatore, ex dirigente, ex tecnico e, soprattutto, da tifoso, desidero rivolgere il mio più sincero in bocca al lupo alla società, allo staff tecnico, ai calciatori e a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano con passione per questi colori».

Un passaggio particolare è stato dedicato ai sostenitori del club. «Un pensiero speciale va anche ai tifosi, che con il loro entusiasmo e il loro sostegno rappresentano il dodicesimo uomo in campo», ha scritto, riconoscendo il ruolo determinante della tifoseria nell’accompagnare la squadra durante la stagione.

In conclusione, Mangano ha formulato il proprio auspicio per il nuovo campionato: «L’augurio è che sia una stagione ricca di soddisfazioni, da vivere con orgoglio, rispetto e senso di appartenenza, portando sempre in alto il nome della nostra città».

Il messaggio si chiude con un incoraggiamento che racchiude lo spirito dell’intervento: «Forza Manfredonia, sempre!».

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