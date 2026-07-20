In merito all’articolo “Manfredonia, confronto tra il Garante della Disabilità e Marina del Gargano: al via interventi per migliorare l’accessibilità del porto turistico“, si puntualizza che: si è svolto venerdì 17 luglio, alle ore 17, presso il Palazzo Comunale di Manfredonia, un incontro tra il Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità, Michele Gianluca Giordano, e la direzione del porto turistico Marina del Gargano, rappresentata da Ciro Gelsomino e Gino D’Errico.

L’incontro è stato dedicato all’analisi di alcune criticità riguardanti l’accessibilità e la piena fruibilità del porto turistico da parte delle persone con disabilità. Tra gli argomenti affrontati figurano la disponibilità di posti auto riservati alle persone con gravi disabilità motorie, le difficoltà di accesso all’area portuale dal lato della Fontana Piscitelli, dove la presenza di ringhiere limita il passaggio, oltre ad altre questioni legate all’accessibilità degli esercizi commerciali presenti all’interno del porto.

Nel corso della riunione, la direzione di Marina del Gargano ha manifestato piena disponibilità a collaborare per individuare soluzioni efficaci e condivise. Un impegno che, secondo quanto riferito, ha già trovato un primo riscontro concreto: nella giornata odierna il personale del porto ha avviato i lavori per ampliare gli accessi sul lato della Fontana Piscitelli, con l’obiettivo di agevolare il transito delle persone con disabilità e di tutti gli utenti.

Il Garante della Disabilità ha espresso il proprio ringraziamento alla famiglia Gelsomino, a Gino D’Errico e a tutti i collaboratori di Marina del Gargano per la sensibilità dimostrata e per la concreta attenzione verso i temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’auspicio è che il confronto avviato possa proseguire anche nei prossimi mesi, attraverso un dialogo costante tra istituzioni, gestori delle strutture e cittadini, al fine di rendere il porto turistico sempre più inclusivo e accessibile.

Infine, il Garante invita la cittadinanza a segnalare eventuali criticità o barriere che ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità. Si ricorda che il Garante riceve il pubblico presso il Palazzo Comunale ogni giovedì, dalle ore 17 alle 19.30.

L’obiettivo è quello di costruire, attraverso la collaborazione di tutti, una città sempre più attenta ai diritti, all’inclusione e all’accessibilità.