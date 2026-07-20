Manfredonia, è morto Nicola Tricarico: il cordoglio della comunità

MANFREDONIA – La comunità di Manfredonia piange la scomparsa di Nicola Tricarico, volto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel campo della cultura, della formazione e della vita ecclesiale.

Nel corso degli anni Tricarico ha coltivato numerosi interessi, condividendo anche online materiali didattici, studi e progetti dedicati alla musica, agli organi a canne, alla storia locale e alla vita della parrocchia di San Giuseppe, lasciando una testimonianza della sua passione per la divulgazione e per il territorio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra quanti lo hanno conosciuto e stimato. Alla famiglia giungono le più sentite condoglianze della redazione e l’abbraccio dell’intera comunità sipontina.

Condoglianze di cuore ai familiari dell’uomo dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it

https://www.youtube.com/@MrNicolatricarico