MANFREDONIA – Lo chiamavano “il Santino”. Lo si vedeva spesso affacciato al balcone della casa accanto alla chiesa del Carmine, con lo sguardo rivolto su Corso Manfredi. Tra le mani teneva un piccolo mazzo di santini che sfogliava con cura, come se stesse ripassando un elenco che conosceva a memoria.

Era un uomo minuto, dal fisico esile, leggermente curvo, con il volto pallido e un’aria sempre mite. Indossava quasi sempre scarpe nere da prete e una giacca un po’ larga che gli cadeva sulle spalle. Restava per lunghi minuti al sole, assorto nei suoi pensieri.

Dopo un po’ il padre lo richiamava e lui, con passo lento e incerto, rientrava in casa. I due trascorrevano molto tempo insieme sul balcone. Erano rimasti soli dopo la morte della madre.

Il padre era il suo opposto: un uomo robusto, con un vistoso neo sul naso, stempiato, sempre in giacca scura, camicia a righe e pantaloni grigio cenere. Quando si affacciava alla ringhiera sembrava quasi voler dominare il Corso con la sua presenza imponente.

Ricordo una domenica del 1977. Passeggiavo con un amico che, indicando quel balcone, mi disse:

«Quello è il Santino. Vieni, chiedigli che santo si festeggia oggi. Li conosce tutti, forse meglio del calendario.»

Mi avvicinai con rispetto e gli domandai:

«Scusi, mi sa dire quale santo si celebra oggi?»

Con voce flebile ma sicura mi rispose:

«Certo. Oggi è Sant’Andrea Avellino, patrono della morte improvvisa.»

Continuai a rivolgergli qualche domanda e lui rispose a tutte con sorprendente precisione. Sembrava custodire nella memoria il calendario dei santi giorno per giorno. Prima di rientrare ci salutò con gentilezza:

«Adesso devo andare.»

Con il passare degli anni lo persi di vista. Seppi soltanto che si era trasferito altrove.

Il padre, rimasto completamente solo, cambiò profondamente. La solitudine sembrava averne minato l’equilibrio. Mia madre, che passava spesso da quella strada, raccontava che trascorreva le giornate camminando avanti e indietro per casa.

Poi arrivò il periodo che molti ricordano ancora. Affacciato al balcone, si sporgeva verso la strada e, con un gesto quasi rituale, sputava contro i passanti. Un comportamento che suscitava sconcerto e indignazione tra chi percorreva Corso Manfredi. Giorno dopo giorno quell’abitudine divenne sempre più frequente, accompagnata spesso da bestemmie e urla. Pioggia o sole, estate o inverno, sembrava non rinunciare mai a quel gesto.

Fu così che, con l’ironia amara tipica dei racconti popolari, qualcuno iniziò a soprannominarlo “l’artificiere dello sputo”.

Un giorno passai nuovamente davanti a quella casa. Le persiane erano chiuse, il portone sbarrato. Bastò quello per capire che quella singolare figura non c’era più.

Con lui si chiudeva una delle tante piccole storie che hanno popolato la Manfredonia di un tempo: personaggi semplici, a volte eccentrici, che nel bene e nel male hanno lasciato un ricordo nella memoria collettiva della città.

A cura di Claudio Castriotta.