Un nuovo monumento dedicato alle antiche Stele Daunie arricchisce il patrimonio culturale di Manfredonia. L’opera, donata dal Rotary Club Manfredonia alla città, è stata inaugurata nella suggestiva cornice del Porto Turistico Marina del Gargano e rappresenta un omaggio alle radici storiche del territorio, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di uno dei più importanti patrimoni archeologici della Capitanata.

La stele-monumento, realizzata su progetto dell’ingegnere Bruno Rinaldi, nasce come testimonianza concreta dell’impegno del Club nella tutela e valorizzazione dell’identità storico-culturale locale.

«Per noi questo monumento non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza» dichiara il Rotary Club Manfredonia. «Un invito rivolto a cittadini, giovani e visitatori a conoscere una delle più straordinarie testimonianze della civiltà daunia, patrimonio identitario della nostra comunità».

L’opera è stata collocata in uno dei principali accessi alla città, il Porto Turistico “Marina del Gargano”, con l’intento di attirare l’attenzione di residenti e turisti sulle Stele Daunie, autentico simbolo della storia del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Rotary Club nel 2018, durante la presidenza di Andrea Pacilli, finalizzato alla promozione delle Stele Daunie e al loro riconoscimento come patrimonio UNESCO. Proprio Manfredonia, all’interno del Museo Archeologico Nazionale nel Castello Svevo-Angioino, custodisce la più importante collezione italiana di Stele Daunie.

Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche S.E. Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Il Rotary Club ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alla GESPO Srl dei fratelli Gelsomino, che ha consentito l’installazione dell’opera nel porto turistico, all’ingegnere Bruno Rinaldi, ideatore e progettista del monumento, e al socio Leonardo Tabanelli, che ha curato la realizzazione del basamento.

«Siamo orgogliosi di aver consegnato alla città un’opera che vuole essere un simbolo permanente della nostra identità. Continueremo a lavorare affinché le Stele Daunie siano sempre più conosciute, valorizzate e riconosciute come grande patrimonio storico e culturale del nostro territorio» conclude il Rotary Club Manfredonia. «Perché una comunità che conosce la propria storia è una comunità che costruisce con maggiore consapevolezza il proprio futuro».

Manfredonia rinnova così il proprio legame con la civiltà daunia, valorizzando un’eredità storica che continua a rappresentare uno degli elementi più significativi dell’identità cittadina e del patrimonio culturale della Capitanata.

Lo riporta ilsipontino.net.