Il Comune di Manfredonia ha disposto il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale dell’architetto Raffaele Vitale, che continuerà a svolgere le funzioni di specialista in attività tecniche e progettuali a supporto degli interventi finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, tra cui i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico pubblicata all’Albo Pretorio.

L’incarico decorrerà dal 20 luglio 2026 e proseguirà fino al 30 giugno 2027, con un contratto a tempo determinato e un impegno lavorativo pari a 17 ore settimanali. Contestualmente è stato approvato anche lo schema del contratto individuale di lavoro e impegnate le risorse necessarie per la copertura economica dell’assunzione.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale il 30 marzo scorso. Nel documento di programmazione era stata infatti prevista, tra le assunzioni a tempo determinato, la copertura di due posti di specialista in attività tecniche e progettuali destinati a sostenere le attività connesse ai programmi finanziati. Successivamente il piano assunzionale ha ottenuto il via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL).

Raffaele Vitale era risultato vincitore della selezione pubblica bandita dal Comune nel 2023 per il reclutamento di un ingegnere o architetto destinato ai progetti PNRR. La graduatoria definitiva era stata approvata nel giugno 2024 e aveva portato alla sua assunzione con un contratto della durata massima di ventiquattro mesi, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2026.

La nuova determinazione precisa che la graduatoria della procedura selettiva mantiene la propria validità e può essere utilizzata per la copertura di ulteriori posti dello stesso profilo professionale, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente. Il Comune richiama inoltre le modifiche legislative introdotte nel 2025 che confermano la validità triennale delle graduatorie dei concorsi pubblici degli enti locali.

Nel provvedimento l’amministrazione evidenzia la necessità di assicurare continuità alle attività tecniche collegate ai progetti finanziati. Viene inoltre ricordato che un’altra figura professionale impiegata nello stesso ambito, l’architetto Ada Palmieri, dal primo luglio è stata assunta dal Comune di Foggia e viene attualmente utilizzata in forma condivisa tra i due enti attraverso una specifica convenzione. Per questo motivo è stata ritenuta comunque necessaria la copertura del posto previsto dal PIAO mediante il rinnovo del rapporto con Vitale.

La determinazione richiama anche la disciplina contenuta nel Contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali, che consente rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale impegnato in progetti finanziati con fondi europei, statali, regionali o privati, prevedendo specifiche deroghe ai limiti ordinari di durata e di contingentamento.

L’atto dispone l’impegno complessivo di 17.389 euro, ripartiti tra il bilancio 2026 e quello 2027, per coprire trattamento economico, oneri contributivi e IRAP relativi al nuovo contratto. Le somme sono state imputate ai capitoli destinati al personale, con la ripartizione prevista dal piano finanziario allegato alla determinazione.

A cura di Michele Solatia.