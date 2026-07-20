Edizione n° 6132

BALLON D'ESSAI

ANDREA TIGRE // Foggia, pestaggio del 19enne Andrea Tigre: il giudice nega la messa alla prova ai due imputati minori
19 Luglio 2026 - ore  13:23

CALEMBOUR

"15ENNE ABUSO" // “Papà, sei tu?”: ragazza 15enne si sveglia e trova uno sconosciuto nel suo letto in hotel. Arrestato
19 Luglio 2026 - ore  14:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in 44 province

BABY GANG Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in 44 province

954 persone denunciate, controllati quasi 190mila individui nelle aree della movida e dello spaccio e verificati 1.182 immobili

Baby Gang

Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in 44 province . Fonte Immagine: quicosenza.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Prima pagina //

Un’imponente operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane. Il bilancio dell’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, comprende inoltre 954 persone denunciate, il controllo di quasi 190mila individui nelle aree della movida e dello spaccio e verifiche su 1.182 immobili.

L’operazione ha consentito di individuare anche 973 profili social che promuovevano odio, violenza e l’uso delle armi, compresi contenuti rivolti contro le forze dell’ordine. Di questi, due profili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’eventuale oscuramento.

Tra gli episodi emersi nel corso delle indagini figurano diversi interventi mirati sul territorio nazionale. A Viareggio sono stati denunciati a piede libero quattro giovani, due dei quali minorenni, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un uomo, rimasto ferito con la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni. A Milano sono stati arrestati due minorenni di 15 e 17 anni, accusati di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 25 giugno in via Torino ai danni di una giovane. A Roma, invece, sono stati identificati alcuni dei partecipanti ai danneggiamenti avvenuti nei pressi del Colosseo il 1° luglio, successivamente denunciati.

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno recuperato e sequestrato beni ritenuti provento di furto, tra cui collane d’oro, telefoni cellulari e 307mila euro in contanti.

Sul fronte delle armi, sono state sequestrate 49 armi da fuoco, sia corte che lunghe, con relativo munizionamento, oltre a 87 armi bianche e 95 oggetti atti a offendere, tra cui storditori elettrici, una mazza da baseball, un bastone telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti da scasso. Nel materiale rinvenuto figurano anche un’arma tipo nunchaku, una bomboletta al peperoncino e materiale pirotecnico.

Importante anche il bilancio dei sequestri di droga. Gli agenti hanno recuperato 41 chilogrammi di cocaina, 660 chilogrammi di cannabinoidi, 2 chilogrammi di ketamina e circa mille pastiglie di ossicodone, oltre a quantitativi di shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, insieme a diversi bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle sostanze.

L’attività di controllo ha interessato inoltre 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali e numerosi luoghi di ritrovo, tra cui piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

Al termine dell’operazione sono state contestate 506 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minorenni.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO