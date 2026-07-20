Un’imponente operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane. Il bilancio dell’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, comprende inoltre 954 persone denunciate, il controllo di quasi 190mila individui nelle aree della movida e dello spaccio e verifiche su 1.182 immobili.

L’operazione ha consentito di individuare anche 973 profili social che promuovevano odio, violenza e l’uso delle armi, compresi contenuti rivolti contro le forze dell’ordine. Di questi, due profili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’eventuale oscuramento.

Tra gli episodi emersi nel corso delle indagini figurano diversi interventi mirati sul territorio nazionale. A Viareggio sono stati denunciati a piede libero quattro giovani, due dei quali minorenni, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un uomo, rimasto ferito con la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni. A Milano sono stati arrestati due minorenni di 15 e 17 anni, accusati di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 25 giugno in via Torino ai danni di una giovane. A Roma, invece, sono stati identificati alcuni dei partecipanti ai danneggiamenti avvenuti nei pressi del Colosseo il 1° luglio, successivamente denunciati.

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno recuperato e sequestrato beni ritenuti provento di furto, tra cui collane d’oro, telefoni cellulari e 307mila euro in contanti.

Sul fronte delle armi, sono state sequestrate 49 armi da fuoco, sia corte che lunghe, con relativo munizionamento, oltre a 87 armi bianche e 95 oggetti atti a offendere, tra cui storditori elettrici, una mazza da baseball, un bastone telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti da scasso. Nel materiale rinvenuto figurano anche un’arma tipo nunchaku, una bomboletta al peperoncino e materiale pirotecnico.

Importante anche il bilancio dei sequestri di droga. Gli agenti hanno recuperato 41 chilogrammi di cocaina, 660 chilogrammi di cannabinoidi, 2 chilogrammi di ketamina e circa mille pastiglie di ossicodone, oltre a quantitativi di shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, insieme a diversi bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle sostanze.

L’attività di controllo ha interessato inoltre 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali e numerosi luoghi di ritrovo, tra cui piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

Al termine dell’operazione sono state contestate 506 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minorenni.

Lo riporta rainews.it.