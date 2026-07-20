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Home // Cronaca // Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica

MOZAMBICO FERRETTI Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica

In particolare Mons Ferretti ha incontrato i poveri che vivono per strada e che ogni sera ricevono dai giovani della Comunità di Sant’Egidio un pasto caldo.

Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica

Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

In questi giorni Mons. Ferretti si trova in visita in Mozambico, paese dell’Africa australe dove per molti anni il nostro arcivescovo ha vissuto in missione. È questa una occasione per incontrare tanti amici e portare aiuti raccolti tra alcuni benefattori di Foggia. Il Mozambico è uno dei paesi più poveri del mondo dove tanti vivono in miseria ma dove i giovani sono la grande ricchezza.

In particolare Mons Ferretti ha incontrato i poveri che vivono per strada e che ogni sera ricevono dai giovani della Comunità di Sant’Egidio un pasto caldo.

Domenica il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica con tanti amici della parrocchia dove è stato parroco per sette anni. Inoltre il vescovo ha avuto alcuni incontri con le istituzioni del paese nella capitale Maputo.

Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica
Mons. Ferretti in visita in Mozambico. Il vescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica

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