Edizione n° 6133

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, l’appello di una madre: «Più sicurezza in piazza Galganis, i nostri figli hanno paura»

PIAZZA GALGANIS Monte Sant’Angelo, l’appello di una madre: «Più sicurezza in piazza Galganis, i nostri figli hanno paura»

Secondo la testimonianza, il luogo, punto di ritrovo di molti giovani e sede di alcuni locali del centro, sarebbe spesso teatro di liti e risse che coinvolgerebbero adolescenti e adulti

Monte Sant'Angelo – Piazza De Galganis - COMUNI-ITALIANI

Monte Sant'Angelo – Piazza De Galganis - COMUNI-ITALIANI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO – Un appello alle istituzioni affinché venga rafforzata la sicurezza nelle ore serali arriva da una cittadina di Monte Sant’Angelo, che ha deciso di raccontare la propria preoccupazione per quanto, a suo dire, accadrebbe con frequenza nella zona di piazza Galganis.

Secondo la testimonianza, il luogo, punto di ritrovo di molti giovani e sede di alcuni locali del centro, sarebbe spesso teatro di liti e risse che coinvolgerebbero adolescenti e adulti, alimentando un crescente senso di insicurezza tra residenti e famiglie.

La donna racconta di aver vissuto momenti di forte apprensione alcuni giorni fa, quando la figlia l’ha contattata in lacrime dopo essere rimasta coinvolta, insieme ad alcuni amici, nella confusione generata da una violenta rissa. Stando al suo racconto, anche persone estranee ai fatti sarebbero rimaste coinvolte.

«Chiedo al sindaco di intervenire e di adottare provvedimenti concreti – afferma la cittadina – perché la situazione sta diventando difficile da gestire. Abbiamo paura di lasciare uscire i nostri figli la sera».

Nell’appello viene inoltre evidenziata quella che la residente definisce una scarsa presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne, in particolare dopo le 22, chiedendo maggiori controlli e una presenza più costante sul territorio.

1 commento su "Monte Sant’Angelo, l’appello di una madre: «Più sicurezza in piazza Galganis, i nostri figli hanno paura»"

  1. Musica alta fino alle 3 nessuna presenza di ordine pubblico.
    Ragazzi allo sbando con bevande alcoliche date a minori.
    Giri di movimenti loschi di facili guadagni. Fate qualcosa o la situazione degenera.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO