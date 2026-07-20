MONTE SANT’ANGELO – Un appello alle istituzioni affinché venga rafforzata la sicurezza nelle ore serali arriva da una cittadina di Monte Sant’Angelo, che ha deciso di raccontare la propria preoccupazione per quanto, a suo dire, accadrebbe con frequenza nella zona di piazza Galganis.

Secondo la testimonianza, il luogo, punto di ritrovo di molti giovani e sede di alcuni locali del centro, sarebbe spesso teatro di liti e risse che coinvolgerebbero adolescenti e adulti, alimentando un crescente senso di insicurezza tra residenti e famiglie.

La donna racconta di aver vissuto momenti di forte apprensione alcuni giorni fa, quando la figlia l’ha contattata in lacrime dopo essere rimasta coinvolta, insieme ad alcuni amici, nella confusione generata da una violenta rissa. Stando al suo racconto, anche persone estranee ai fatti sarebbero rimaste coinvolte.

«Chiedo al sindaco di intervenire e di adottare provvedimenti concreti – afferma la cittadina – perché la situazione sta diventando difficile da gestire. Abbiamo paura di lasciare uscire i nostri figli la sera».

Nell’appello viene inoltre evidenziata quella che la residente definisce una scarsa presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne, in particolare dopo le 22, chiedendo maggiori controlli e una presenza più costante sul territorio.