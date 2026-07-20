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Home // Bari // Morto durante un fermo a Bologna, Miglietta: «I can’t breathe»

MIGLIETTA FAKIR Morto durante un fermo a Bologna, Miglietta: «I can’t breathe»

L'assessora pugliese chiede chiarezza sul caso Fakir

ph ANSA PUGLIA

ph ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Morto durante un fermo a Bologna, Miglietta: «I can’t breathe». L’assessora pugliese chiede chiarezza sul caso Fakir

BARI – Una maglietta con la scritta I can’t breathe, la frase pronunciata da George Floyd durante l’arresto che precedette la sua morte negli Stati Uniti nel 2020, è stata indossata questa mattina dall’assessora alla Cultura della Regione Puglia, Silvia Miglietta, in occasione della presentazione di alcuni eventi.

Il gesto simbolico è stato dedicato ad Abderrahim Fakir, 42 anni, cittadino di origine marocchina morto ieri a Bologna durante un fermo di polizia avvenuto in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

«Ho scelto di indossare questa maglietta – ha dichiarato Miglietta – perché richiama le ultime parole pronunciate da George Floyd prima di morire. Probabilmente è la stessa frase che ieri Fakir ha pronunciato prima di morire a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine».

L’assessora ha quindi aggiunto: «Le indagini racconteranno la verità su quanto accaduto, ma intanto non possiamo non registrare la gravità di un fermo che, invece di tutelare una persona, si è concluso con la sua morte in strada».

Le circostanze del decesso sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare le cause della morte.

ANSA

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