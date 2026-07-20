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SAN SALVO Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo: artista in ospedale, show interrotto

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la cantante è stata trasferita in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto

NOEMI CADUTA

Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo: artista in ospedale, show interrotto - PH CORRIERE.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

SAN SALVO (CHIETI) – Apprensione domenica sera durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina. La cantante è caduta dal palco mentre si esibiva davanti a migliaia di spettatori, costringendo gli organizzatori a interrompere lo spettacolo.

L’incidente è avvenuto mentre l’artista stava interpretando “Briciole”, uno dei brani simbolo del suo repertorio. Avvicinandosi al pubblico nella zona del bordo palco, Noemi avrebbe perso l’equilibrio, precipitando a terra e battendo violentemente il volto e la testa.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la cantante è stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti clinici.

In seguito all’incidente, intorno alle 22.30, il concerto è stato definitivamente sospeso. L’amministrazione comunale di San Salvo ha inoltre deciso di rinviare lo spettacolo dei fuochi d’artificio previsto in chiusura della serata.

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui canali social, il Comune ha espresso vicinanza all’artista: “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione della cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione.”

Secondo le prime indiscrezioni, ancora prive di conferma ufficiale, la cantante avrebbe riportato una frattura del naso oltre a una ferita alla testa. Al momento né lo staff dell’artista né i suoi profili social hanno diffuso comunicazioni sulle sue condizioni di salute.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra il pubblico presente, che ha seguito in silenzio le operazioni di soccorso, augurando una rapida ripresa alla cantante.

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