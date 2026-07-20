È stata presentata questa mattina in Regione Puglia la settima edizione di BiComix, il festival del fumetto organizzato da Associazione URCA che si terrà a Bisceglie dal 21 al 23 agosto.

A rendere speciale questa edizione sarà la presenza di David B., uno degli esponenti più autorevoli del fumetto contemporaneo che ha contribuito, tra l’altro, alla realizzazione e all’editing di “Persepolis” di Marjane Satrapi, l’artista iraniana recentemente scomparsa, allieva del fumettista francese. L’autore, entrato a pieno titolo tra i grandi esponenti della nona arte con il pluripremiato “Il Grande Male”, presenterà al BiComix il suo ultimo fumetto, “Signor Civetta”, al quale ha lavorato per oltre trent’anni.

Tra le tappe principali del festival, spicca la mostra ospitata a Palazzo Tupputi, dedicata alla rivista a fumetti “La Fine del Mondo” e curata dal fumettista Maicol&Mirco, che vedrà esposte oltre centotrenta tavole originali di Zerocalcare, Altan, Manuele Fior, Shintaro Kago, Zuzu, Eliana Albertini e altri artisti.

Presente anche quest’anno il progetto espositivo “Cantiere Fumetto”, un’installazione di oltre 30 metri di lunghezza sulla darsena nord-ovest del porto biscegliese che quest’anno sarà dedicata alle opere di Lise e Talami, il duo di fumettisti più irriverenti del panorama nazionale che festeggeranno i loro primi venticinque anni di carriera. Immancabili anche in questa edizione la Self-Island – la zona del festival che ospita giovani fumettisti e collettivi indipendenti selezionati attraverso una call pubblica – e la tradizionale Artist Harbor, dedicata ai talenti locali nel campo dell’illustrazione e dell’artigianato.

Come d’abitudine, BiComix promuove la pubblicazione di un albo originale realizzato in collaborazione con La Revue, la più importante rivista d’informazione a fumetti in Italia, quest’anno dedicato al tema dell’anti-specismo, movimento filosofico, etico e politico che rifiuta l’idea della superiorità dell’essere umano alle altre specie e sostiene che l’appartenenza a una specie non giustifichi lo sfruttamento, l’uccisione o la discriminazione di qualsiasi essere senziente.

Nel corso della conferenza stampa, l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta ha dichiarato che “la crescita che BiComix ha conosciuto in questi anni dimostra che il fumetto ha un pubblico di appassionati che si rinnova e si espande.

Merito, da un lato, del rinnovato successo che la narrazione per immagini ha conquistato in Italia dopo la pandemia, ma anche e soprattutto del coraggio di chi promuove questa iniziativa: un gruppo di ragazze e ragazzi under 35 che ha saputo trasformare una passione e un trend culturale in una iniziativa riconoscibile della programmazione di Bisceglie e della nostra regione. È un festival che crea comunità, dai fumettisti indipendenti ai cosplayer, e che è capace di portare al centro della riflessione anche temi estremamente attuali come quello dell’antispecismo. In questo momento storico dominato da narrazioni tossiche che parlano di sopraffazioni, violenze e guerre, il linguaggio del fumetto può essere un potente alleato per cercare parole nuove e soffermarsi sulle cose che ci uniscono invece che su quelle che ci dividono. BiComix è, insomma, un festival che ha molte qualità, ed è per questo che la Regione Puglia lo sostiene e lo segue con attenzione”.

“BiComix per noi è una scommessa vinta – ha aggiunto il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – Quando nel 2020, in piena pandemia, un gruppo di ragazze e ragazzi biscegliesi ci propose di dare vita a un festival del fumetto, non era facile immaginare che in pochi anni sarebbe diventato uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili della nostra estate, capace di ritagliarsi uno spazio importante a livello regionale e nazionale. Eppure, noi ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e abbiamo scelto di stare al loro fianco. Oggi, alla settima edizione, BiComix è molto più di un festival: è un luogo di incontro tra generazioni, creatività e passioni, capace di richiamare migliaia di persone, valorizzare l’area del porto e portare a Bisceglie artisti, autori, cosplayer e appassionati da tutta Italia. Il merito è soprattutto dei ragazzi dell’Associazione Urca che lo hanno ideato e fatto crescere anno dopo anno. Come Amministrazione comunale siamo felici di accompagnare questo percorso fin dall’inizio e continueremo a sostenerlo con convinzione, perché investire sui giovani, sulla cultura e sulle idee che nascono dal territorio significa investire sul futuro della nostra Città”.

BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Libri nel Borgo Antico, Gal – Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia. I progetti espositivi (la mostra “La Fine del Mondo” e “Cantiere Fumetto”) sono realizzati con il sostegno della Camera di Commercio di Bari e di Fondazione Puglia.