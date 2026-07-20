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Home // Foggia // Puglia, nasce FOVEA. Corvino: “Uniamo passione e rispetto per la natura”

PUGLIA FOVEA Puglia, nasce FOVEA. Corvino: “Uniamo passione e rispetto per la natura”

Nasce FOVEA, associazione di promozione sociale dedicata all’ornicoltura e alla salvaguardia delle specie alate in Puglia

Sara Corvino

Puglia, nasce FOVEA. Corvino: “Uniamo passione e rispetto per la natura” - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

Nasce FOVEA, associazione di promozione sociale dedicata all’ornicoltura e alla salvaguardia delle specie alate in Puglia. Il nome richiama l’antica denominazione di Foggia e rappresenta il progetto di un gruppo di appassionati che punta a creare un punto di riferimento regionale per la cultura ornitologica, la tutela della biodiversità e l’allevamento responsabile.

Alla guida dell’associazione c’è la presidente Sara Corvino, che ha evidenziato la natura apartitica dell’iniziativa e la volontà di costruire una rete di collaborazione con scuole, associazioni, istituzioni e realtà locali.

“Nel nostro gruppo di amici sono presenti studiosi, veterinari, amanti della natura, allevatori veterani e giovanissimi. FOVEA è ufficialmente affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani Onlus e ne sposa appieno il motto “Allevare è Proteggere””, ha dichiarato Sara Corvino.

L’associazione nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’ornitologia, promuovere il rispetto degli animali e favorire la conservazione delle specie attraverso pratiche di allevamento selettive e sostenibili.

FOVEA si rivolge a un pubblico ampio: giovani, studenti, appassionati, operatori della pet therapy e chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli uccelli e della natura.

Tra le attività previste figurano laboratori didattici, escursioni, incontri divulgativi e partecipazioni a mostre ornitologiche nazionali, con l’obiettivo di creare occasioni di formazione e confronto tra esperti e cittadini.

Un ruolo centrale sarà dedicato anche alla tutela della biodiversità e alla lotta contro il bracconaggio e ogni forma di illecito ai danni della fauna selvatica, attraverso la collaborazione con enti, istituzioni e forze dell’ordine.

L’associazione può contare inoltre sulla presenza di importanti figure del settore ornitologico nazionale e internazionale, tra cui il giudice di canarini Oreste Corvino, i pluricampioni Raffaele Delli Carri, Pietro Russo, Agostino Marano e Fabio Scopece, oltre al veterinario Filippo Salierno.

La presidente Sara Corvino ha infine rivolto un appello alla partecipazione:

“Invitiamo tutti i cittadini della Capitanata e non solo ad unirsi a questa missione di tutela della natura e dell’ambiente. Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia offrire un contributo concreto.”

FOVEA si propone così di diventare un nuovo riferimento per l’ornicoltura pugliese, mettendo insieme passione, competenza scientifica e attenzione verso la protezione dell’ambiente.

Lo riporta antennasud.com.

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