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TRIBUNALE BARI Revocata l’amministrazione giudiziaria del Foggia: il Tribunale di Bari chiude la misura di prevenzione

La società ha espresso il proprio ringraziamento all'amministratore giudiziario

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Fonte: repubblica bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si conclude l’amministrazione giudiziaria del Calcio Foggia 1920. La società rossonera ha comunicato di aver ricevuto oggi il decreto con cui il Tribunale di Bari – Terza Sezione Penale, in funzione di Tribunale della Prevenzione – ha disposto la revoca della misura, con provvedimento emesso il 20 luglio 2026.

Nel decreto, il Tribunale evidenzia il positivo esito del programma di sostegno e di bonifica aziendale avviato durante il periodo di amministrazione giudiziaria. I giudici hanno inoltre accolto le osservazioni formulate nell’ultima udienza dal legale del club, l’avvocato Roberto De Rossi, rilevando che non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto per prorogare la misura.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, il Tribunale ha quindi accertato il venir meno delle condizioni che avevano determinato l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, sancendone la cessazione.

La società ha espresso il proprio ringraziamento all’amministratore giudiziario, il professor avvocato Vincenzo Vito Chionna, “per la proficua collaborazione e il lavoro svolto”, nonché all’avvocato Roberto De Rossi “per la professionalità e l’ottimo risultato ottenuto nell’interesse della società”.

Per illustrare il percorso compiuto durante l’amministrazione giudiziaria e le prospettive future del club dopo la revoca della misura, è stata convocata una conferenza stampa per giovedì 23 luglio, alle ore 12, nella Sala Stampa “Fesce” dello stadio Pino Zaccheria di Foggia. All’incontro parteciperanno l’amministratore giudiziario e la proprietà del Calcio Foggia 1920.

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