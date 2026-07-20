SAN SEVERO – Rimane in carcere Antonio Bevilacqua, il cinquantenne di San Severo arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta lo scorso 15 luglio davanti a un bar di piazza Allegato. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia al termine dell’interrogatorio di convalida.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, disabile e costretto a muoversi su una sedia a rotelle elettrica, avrebbe esploso diversi colpi di pistola in pieno giorno nei confronti di Achraf Moualif, 32enne di origini marocchine residente a San Severo. Il movente, sempre secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe legato a una presunta aggressione subita dall’indagato la sera precedente.

Nel corso dell’udienza, Bevilacqua ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo di aver sparato ma respingendo l’accusa di aver agito con l’intenzione di uccidere.

«Ho sparato per ritorsione e per spaventarlo, perché la sera prima tre o quattro stranieri mi hanno crepato di botte», avrebbe dichiarato davanti al Gip, sostenendo inoltre che il presunto pestaggio sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il bersaglio dei colpi, raggiunto al torace e al bacino, è riuscito a rifugiarsi all’interno del locale, dove è stato soccorso prima del trasferimento al Policlinico di Foggia. Il 32enne resta ricoverato in prognosi riservata.

Durante l’episodio sono rimasti feriti anche due clienti del bar, estranei alla vicenda. Entrambi, secondo quanto riferito, non sono in pericolo di vita.

La Procura contesta a Bevilacqua i reati di triplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, porto illegale di arma da fuoco ed evasione, poiché al momento dei fatti si trovava agli arresti domiciliari.

La difesa, affidata all’avvocato Ettore Censano, sostiene invece l’assenza dell’intento omicidiario e punta a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo la derubricazione dell’accusa in lesioni volontarie. Il legale ha inoltre annunciato la richiesta di una perizia medico-legale per valutare la compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con la detenzione in carcere.

Per il momento il Gip ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, mentre proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica della sparatoria e le circostanze che l’hanno preceduta.

Fonte: Telesveva.it.