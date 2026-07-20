FOGGIA, 20 luglio 2026 – Non usa giri di parole il Consigliere Provinciale Achille Capozzi, che scende in campo al fianco degli otto sindaci del Gargano per denunciare quello che definisce “un intollerabile e pericoloso silenzio da parte dei palazzi della Regione Puglia”. Al centro dello scontro c’è il blocco politico-burocratico del Piano straordinario dell’emergenza-urgenza della Capitanata, fermo a Bari da oltre un mese nonostante le promesse dell’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia.

“Siamo di fronte all’ennesimo schiaffo della Regione al nostro territorio”, attacca duramente il Consigliere Provinciale Achille Capozzi. “Mentre gli uffici baresi dormono sulle carte, sul Gargano si gioca con la vita di residenti e milioni di turisti. È scandaloso che a distanza di oltre un mese dall’accordo del 4 giugno, l’assessore Pentassuglia non abbia ancora trovato il tempo di apporre una firma su un provvedimento vitale, già pronto e condiviso dall’Asl di Foggia”.

Il consigliere Capozzi accusa la giunta regionale di totale scollamento dalla realtà e di trattare la provincia di Foggia come una periferia di serie B.

“Bari dimentica che il Gargano ha vie di comunicazione complesse e che i primi ospedali attrezzati distano ore di curve e strade impervie. Con le spiagge affollate e i paesi al collasso per il flusso estivo, l’immobilismo della Regione non è più solo inefficienza, è una colpevole omissione di soccorso istituzionale. Non accetteremo che si aspetti la tragedia per correre ai ripari”.

Il Consigliere Provinciale lancia quindi un ultimatum politico all’indirizzo dell’assessorato alla Sanità.

“Il tempo delle passerelle elettorari e delle promesse nei comitati è scaduto. I sindaci di Vico, Rodi, Ischitella, Carpino, Tremiti, Cagnano, Peschici e Vieste non stanno chiedendo un favore, ma pretendono il rispetto del diritto alla salute dei propri cittadini. Pentassuglia esca dal torpore burocratico, si assuma le sue responsabilità e firmi questo decreto oggi stesso. Il Gargano non si farà lasciare indietro da chi governa la sanità guardando solo ai bilanci e mai ai territori”, conclude Capozzi.