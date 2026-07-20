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Home // Cronaca // Scorte di sangue in diminuzione, l’appello dell’ASL Foggia: “Donate, servono soprattutto i gruppi 0 e A positivo”

SANGUE ASL Scorte di sangue in diminuzione, l’appello dell’ASL Foggia: “Donate, servono soprattutto i gruppi 0 e A positivo”

Il Centro Trasfusionale di San Severo aperto dal lunedì al sabato per raccogliere le donazioni.

Foggia: il CCIFB celebra la 'Giornata dei Migranti' con una donazione di sangue

Donazione sangue - Fonte Immagine: avissangavino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

Le scorte di sangue diminuiscono e l’ASL Foggia lancia un appello alla cittadinanza affinché aumentino le donazioni. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività trasfusionali indispensabili per pazienti ricoverati, interventi chirurgici, terapie oncologiche e cure salvavita.

L’azienda sanitaria ricorda che è possibile donare presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11. Sebbene siano necessari tutti i gruppi sanguigni, la richiesta è particolarmente urgente per i gruppi 0 e A positivo.

Nel comunicato l’ASL sottolinea come una singola donazione possa contribuire a salvare fino a tre vite e rappresenti un gesto semplice, sicuro e di grande valore civico. Per questo motivo l’invito è rivolto sia ai donatori abituali sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla donazione, contribuendo a sostenere il sistema sanitario e i pazienti che ogni giorno necessitano di trasfusioni.

Questi articoli sono riscritti con un taglio giornalistico da quotidiano locale, eliminando il linguaggio istituzionale e valorizzando la notizia, come richiesto nelle redazioni professionali.

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