Edizione n° 6132

BALLON D'ESSAI

BOLOGNA STATO // Bologna. Quando lo Stato dimentica di ascoltare un uomo che chiede aiuto
20 Luglio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

"15ENNE ABUSO" // “Papà, sei tu?”: ragazza 15enne si sveglia e trova uno sconosciuto nel suo letto in hotel. Arrestato
19 Luglio 2026 - ore  14:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Siete dei por.. maiali!”. Spiaggia Paradiso una discarica: rifiuti ovunque, degrado cancella il paradiso

MANFREDONIA PARADISO “Siete dei por.. maiali!”. Spiaggia Paradiso una discarica: rifiuti ovunque, degrado cancella il paradiso

A pochi passi dal porto industriale, in un'area già nota per le criticità ambientali e di sicurezza, il degrado regna sovrano

Manfredonia, spiaggia Paradiso

"Siete dei por.. maiali!". Spiaggia Paradiso una discarica: rifiuti ovunque, degrado cancella il paradiso

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA) – La chiamano “Spiaggia Paradiso”, ma di paradisiaco ormai è rimasto ben poco. A pochi passi dal porto industriale, in un’area già nota per le criticità ambientali e di sicurezza, il degrado regna sovrano. Le immagini documentano una situazione vergognosa: cumuli di plastica, bottiglie, sacchi dell’immondizia, stoviglie usa e getta, resti di bivacchi e rifiuti disseminati ovunque, dal parcheggio fino alla spiaggia.
Il percorso che conduce al mare è costellato di spazzatura. Sulla battigia e tra la vegetazione si trovano bottiglie, contenitori, teli abbandonati e ogni genere di rifiuto. Un panorama indegno per uno dei tratti di costa più frequentati durante l’estate.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, il bivacco presente sulla spiaggia è stato ripulito solo grazie al senso civico di due anziani volontari, che hanno raccolto i rifiuti sparsi e li hanno sistemati all’interno di un grande sacco nero. Un gesto di responsabilità che, però, non dovrebbe mai sostituire il rispetto dovuto da chi frequenta questi luoghi.

Le fotografie parlano da sole: plastica ovunque, rifiuti accumulati lungo i muri dell’ex area industriale, immondizia tra le dune e perfino sulla sabbia.
Spiaggia Paradiso potrebbe essere un luogo di bellezza e tranquillità. Oggi, invece, rischia di diventare il simbolo dell’abbandono e dell’assenza di rispetto verso il patrimonio naturale.

Il gesto dei due anziani dimostra che bastano buona volontà e senso civico per fare la differenza. Ma non può essere sempre chi ama il territorio a dover rimediare ai comportamenti di chi lo tratta come una discarica.

A cura di Giuseppe de Filippo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO