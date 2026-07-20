Siponto, torna il concerto all'alba sulla spiaggia di Lido del Sole

Domenica 26 luglio 2026 la spiaggia di Lido del Sole, a Siponto, ospiterà nuovamente il concerto all’alba, uno degli appuntamenti estivi più suggestivi della Capitanata, giunto alla sua terza edizione consecutiva.

L’evento accompagnerà il sorgere del sole con un repertorio capace di attraversare epoche e generi diversi, proponendo alcuni dei brani più celebri della storia musicale del Novecento e contemporanea. Tra le melodie in programma ci saranno colonne sonore come “C’era una volta il West” e “Il Postino”, oltre a grandi classici come “O Sole Mio” e “Summertime”.

Chi ha partecipato alle precedenti edizioni ha raccontato l’esperienza come un momento particolarmente emozionante: ascoltare la musica mentre il cielo cambia colore e il mare accompagna naturalmente le note crea un’atmosfera unica, sospesa tra la notte e il nuovo giorno.

L’organizzazione è affidata anche quest’anno all’agenzia BellaVita Eventi di Nicola Talienti, che ha scelto per l’occasione un gruppo di musicisti di alto livello, protagonisti di esibizioni nei più importanti teatri italiani ed europei e di collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Sul palco allestito direttamente sulla spiaggia di Lido del Sole si esibiranno:

Federica Di Rocco – soprano

Massimo Di Rocco – batteria

Adriano Iannucci – tromba

Massimiliano Caporale – piano

Federico Perpich – violoncello

Gregory Comiglio – contrabbasso

Matteo Di Rocco – percussioni

Vincenzo Russo – voice over

L’appuntamento è fissato per domenica 26 luglio alle ore 5.30 presso lo stabilimento balneare di Lido del Sole di Siponto, sul Lungomare del Sole 37.

Partner dell’iniziativa è EuroVector Foggia – San Severo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 8552401.

Un’alba accompagnata dalla musica, dal suono del mare e dalle emozioni di un concerto vissuto in uno degli scenari più suggestivi della costa sipontina.