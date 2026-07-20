fonte Picchio News. TOLENTINO – Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11:40, nel secondo tratto di via Laura Zampeschi, nel centro storico di Tolentino.

Un operaio di 42 anni, originario di Lucera (Foggia), è precipitato da un’altezza di circa 4-5 metri dopo che una Vespa avrebbe urtato il trabattello sul quale stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il conducente dello scooter, un uomo di 81 anni residente a Tolentino, avrebbe accidentalmente impattato contro la struttura mobile, provocando la caduta del lavoratore.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure a entrambi i feriti. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Macerata, mentre le condizioni dell’operaio sono apparse fin da subito più gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Il 42enne è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tolentino, che hanno effettuato i rilievi, insieme al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PsAL) dell’AST di Macerata, incaricato degli accertamenti sulle condizioni di sicurezza del cantiere.

Le indagini sono in corso e serviranno a stabilire eventuali responsabilità e a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Fonte: Picchio News.