Tragedia nelle acque di Siracusa, dove Matteo Di Franca, 24 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 19 luglio dopo essere stato colpito dalle eliche di un’imbarcazione nelle acque antistanti contrada Isola, nel porto grande della città siciliana.

Il giovane, originario di Siracusa, era molto conosciuto nella comunità locale per il suo impegno nel sociale. Aveva partecipato alle attività della Consulta comunale giovanile ed era attivo nell’associazione di promozione sociale Giosef (Giovani senza frontiere).

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio degli investigatori, Matteo Di Franca si trovava a bordo di un natante insieme ad altre persone quando, durante una manovra, sarebbe finito in acqua. Dopo la caduta, il giovane sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell’imbarcazione riportando ferite gravissime.

I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Il 24enne è morto sul posto.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Siracusa, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire eventuali responsabilità.

La notizia ha suscitato profondo dolore in città, dove Matteo era conosciuto per il suo impegno nelle attività rivolte ai giovani e alla comunità.

Lo riporta leggo.it.