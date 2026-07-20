Edizione n° 6132

BALLON D'ESSAI

ROGGERO BOLLATE // Mario Roggero in carcere a Bollate, le figlie: «Faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo»
20 Luglio 2026 - ore  10:31

CALEMBOUR

SIRACUSA DI FRANCA // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne
20 Luglio 2026 - ore  11:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne

SIRACUSA DI FRANCA Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne

Matteo Di Franca si trovava a bordo di un natante insieme ad altre persone quando, durante una manovra, sarebbe finito in acqua

Matteo Di Franca

Travolto dalle eliche mentre fa il bagno, muore 24enne - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nelle acque di Siracusa, dove Matteo Di Franca, 24 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 19 luglio dopo essere stato colpito dalle eliche di un’imbarcazione nelle acque antistanti contrada Isola, nel porto grande della città siciliana.

Il giovane, originario di Siracusa, era molto conosciuto nella comunità locale per il suo impegno nel sociale. Aveva partecipato alle attività della Consulta comunale giovanile ed era attivo nell’associazione di promozione sociale Giosef (Giovani senza frontiere).

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio degli investigatori, Matteo Di Franca si trovava a bordo di un natante insieme ad altre persone quando, durante una manovra, sarebbe finito in acqua. Dopo la caduta, il giovane sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell’imbarcazione riportando ferite gravissime.

I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Il 24enne è morto sul posto.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Siracusa, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire eventuali responsabilità.

La notizia ha suscitato profondo dolore in città, dove Matteo era conosciuto per il suo impegno nelle attività rivolte ai giovani e alla comunità.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO