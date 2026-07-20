Tre persone anziane hanno perso la vita in diverse località balneari della provincia di Lecce dopo essere state colte da un malore. Secondo il personale sanitario intervenuto, le elevate temperature avrebbero avuto un ruolo determinante negli episodi che si sono verificati nel corso della giornata.

La prima tragedia si è consumata sulla spiaggia libera di Li Sorci, nella marina di Mancaversa, sul versante ionico. Qui ha perso la vita Daniele Danieli, 73 anni, residente a Cutrofiano. L’uomo, che secondo quanto emerso era affetto da problemi cardiaci, si è sentito male poco dopo essere entrato in acqua insieme alla moglie. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori, che non sono riusciti a salvargli la vita.

Un secondo decesso è avvenuto a Torre Chianca, marina di Lecce. La vittima è Delia Stea, 79 anni, originaria di Trani e residente nel capoluogo salentino. La donna è stata colta da un malore subito dopo essere entrata in mare e ogni intervento di soccorso si è rivelato vano.

Il terzo episodio si è verificato a Castrignano del Capo, dove un uomo di 90 anni è morto mentre faceva il bagno in una piscina. Anche in questo caso il decesso sarebbe stato provocato da un improvviso malore.

I tre episodi riaccendono l’attenzione sui rischi legati alle ondate di calore, soprattutto per le persone anziane e per chi soffre di patologie pregresse, categorie maggiormente esposte agli effetti delle temperature elevate.

Lo riporta ansa.it.