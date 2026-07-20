MANFREDONIA – Una mattinata di relax si è trasformata in un episodio che lascia spazio a più di una riflessione sul senso dell’accoglienza e sull’immagine che la città offre ai visitatori.

È quanto accaduto oggi presso la scogliera di Acqua di Cristo, nella zona della sorgente, dove una coppia di turisti inglesi in vacanza a Manfredonia – come raccontato dagli stessi – è stata costretta ad allontanarsi dopo essere stata ripetutamente rimproverata e contestata per la presenza del proprio cane.

L’animale, un cane di circa 15 anni, anziano e tranquillo, secondo quanto riferito dalla proprietaria soffre di problemi articolari. Proprio per questo motivo la coppia aveva scelto di raggiungere la sorgente, nella convinzione che l’acqua fredda potesse offrire un po’ di sollievo ai dolori dell’animale.

Nonostante il cane non arrecasse disturbo ad alcuno, diversi presenti avrebbero invitato con insistenza i due turisti a lasciare il luogo, utilizzando parole e gesti inequivocabili. Sebbene la coppia non comprendesse la lingua italiana, il significato di quegli atteggiamenti è apparso fin troppo chiaro.

Secondo il racconto di un testimone, nel corso della vicenda sarebbero intervenute anche alcune persone dedite alla vendita ambulante abusiva di cozze e polpo direttamente sugli scogli. Proprio queste ultime avrebbero richiamato presunte norme sul divieto di accesso dei cani, nonostante – evidenzia il testimone – la vendita e la conservazione dei prodotti ittici in quelle modalità pongano ben altri interrogativi sotto il profilo della legalità e delle garanzie igienico-sanitarie.

Mortificata dall’accaduto, la coppia ha infine deciso di andare via. Prima di lasciare la zona avrebbe confidato a chi era presente una frase amara: «Dopo questa esperienza non torneremo più a Manfredonia».

A rendere ancora più evidente il contrasto, sempre secondo il racconto del testimone, nello stesso momento erano presenti bambini che urinavano sugli scogli e persone che fumavano senza che nessuno manifestasse particolare disappunto. L’unico bersaglio delle proteste sembrava essere quel cane anziano, silenzioso e innocuo.

Il testimone riferisce di essersi sentito in dovere di chiedere scusa ai due visitatori, spiegando che simili comportamenti non rappresentano l’intera comunità di Manfredonia, composta nella sua grande maggioranza da cittadini che credono ancora nei valori dell’educazione, del rispetto e dell’ospitalità.

Si precisa che il presente articolo è basato sulla testimonianza di una persona presente ai fatti e rappresenta la sua ricostruzione dell’accaduto.