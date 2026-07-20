È ancora senza padrone la vincita da 596.800 euro realizzata a Bari con il SuperEnalotto lo scorso 14 maggio. A distanza di settimane dall’estrazione del concorso numero 77, nessuno si è infatti presentato per riscuotere il premio ottenuto con un 5+1, giocato in una ricevitoria del capoluogo pugliese.

Le ipotesi sono due: il fortunato vincitore potrebbe non essersi ancora accorto della vincita oppure potrebbe aver smarrito la ricevuta necessaria per ottenere il premio.

Il tempo però stringe: alla scadenza per la riscossione mancano poco più di venti giorni. La somma, pur essendo soggetta alla trattenuta fiscale del 20%, resta comunque di grande rilievo e rende ancora più sorprendente il mancato ritiro.

La combinazione vincente giocata a Bari è composta dai numeri 31, 56, 72, 74, 84, 85, con Jolly 18 e SuperStar 34.

È quindi partita la ricerca del misterioso vincitore, nella speranza che possa venire a conoscenza della propria fortuna e soprattutto che abbia ancora a disposizione la ricevuta originale della giocata, unico documento valido per poter reclamare ufficialmente il premio.

Un caso particolare, ma non unico nella storia delle lotterie, in cui una vincita importante rischia di restare senza un destinatario se il possessore del tagliando non si presenta entro i termini previsti.

Lo riporta telenorba.it.