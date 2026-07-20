Un nuovo accordo per prevenire e contrastare la violenza di genere prende forma a Cerignola. La Cooperativa Sociale “Il Filo di Arianna”, gestore dell’omonimo Centro Antiviolenza autorizzato dalla Regione Puglia e aderente alla Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza (1522), e Finservice S.p.A., che gestisce il Centro Medico di Riabilitazione “Vita” del Gruppo Salatto, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per rafforzare la rete territoriale di prevenzione, intercettazione e supporto alle vittime di violenza.

L’accordo nasce con l’obiettivo di mettere in comune competenze, professionalità ed esperienze maturate nei rispettivi ambiti, offrendo alle donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento più rapidi e integrati.

La collaborazione si ispira alla definizione contenuta nella dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne, secondo cui è violenza di genere ogni atto fondato sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, comprese minacce, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà.

Elemento centrale del Protocollo sarà la nascita dello “Staff Rosa” presso il Centro Medico “Vita” di Cerignola, uno spazio dedicato al primo ascolto e all’orientamento rivolto a donne utenti, accompagnatrici o dipendenti della struttura che manifestino segnali o raccontino situazioni di violenza.

Il personale individuato dal Centro “Vita” sarà formato dagli operatori del Centro Antiviolenza “Il Filo di Arianna”, acquisendo strumenti specifici per riconoscere i segnali della violenza, garantire un’accoglienza rispettosa e senza giudizio e favorire il collegamento con i servizi della rete antiviolenza, sempre nel rispetto della volontà della donna.

Il progetto prevede inoltre attività formative per gli operatori sanitari e socio-sanitari del Centro “Vita”, iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, azioni di prevenzione e la condivisione di dati anonimi e aggregati utili a comprendere meglio il fenomeno sul territorio.

Da oltre venticinque anni la Cooperativa Sociale “Il Filo di Arianna” è impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza, tratta, discriminazioni e sfruttamento, promuovendo percorsi di autonomia, autodeterminazione ed empowerment attraverso un lavoro costante con istituzioni e servizi territoriali.

Il Gruppo Salatto, attraverso il Centro “Vita”, riconosce invece il ruolo fondamentale delle strutture sanitarie e riabilitative nell’individuazione precoce delle situazioni di fragilità, trasformando i luoghi di cura anche in presidi di protezione e orientamento per le donne in difficoltà.

Il Protocollo avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo, e non prevede costi aggiuntivi per le parti coinvolte. L’intesa rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una rete territoriale sempre più efficace nel contrasto alla violenza di genere.

La collaborazione tra servizi sanitari, centri antiviolenza e realtà del Terzo Settore punta così a rafforzare una comunità più attenta e pronta a riconoscere, prevenire e affrontare ogni forma di violenza contro le donne.