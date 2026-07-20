Ridurre la burocrazia, attrarre grandi investimenti e trasformare il Mezzogiorno in un polo industriale competitivo. È questa la sfida indicata dal presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, che guarda con favore alla proposta della Zes Unica 2.0, illustrata nei giorni scorsi da Confindustria e Intesa Sanpaolo durante un incontro a Bari.

Secondo Salatto, l’estensione del modello Zes a livello nazionale rappresenterebbe un’opportunità concreta per superare alcune delle storiche difficoltà che frenano lo sviluppo del Sud e, in particolare, della Capitanata. L’obiettivo è creare condizioni più favorevoli agli investimenti attraverso una significativa semplificazione amministrativa, capace di convincere i grandi gruppi industriali a guardare con maggiore interesse ai territori meridionali.

Nel progetto illustrato da Confindustria e Intesa Sanpaolo è previsto anche un importante sostegno finanziario: la banca metterebbe infatti a disposizione 60 miliardi di euro per favorire nuovi investimenti produttivi. Una leva che, secondo il presidente degli industriali foggiani, potrebbe contribuire a ridurre il divario economico tra Nord e Sud, rendendo il Mezzogiorno più competitivo e attrattivo.

Per Salatto, tuttavia, gli incentivi da soli non bastano. Servono interventi strutturali sulle infrastrutture e una strategia condivisa tra imprese e istituzioni. In Capitanata, tra le priorità indicate, figurano il potenziamento del porto di Manfredonia, il rafforzamento dei collegamenti con il polo industriale di Melfi e una politica di sviluppo più organica per il comparto agroalimentare, uno dei settori trainanti dell’economia provinciale.

L’auspicio è che quella che oggi viene considerata una misura straordinaria possa diventare uno strumento stabile di politica industriale, capace di attrarre capitali, creare occupazione e valorizzare le potenzialità del territorio. Per il presidente di Confindustria Foggia, il rilancio del Sud passa da una visione condivisa e dalla capacità di fare sistema, affinché le opportunità offerte dalla Zes 2.0 possano tradursi in investimenti concreti e sviluppo duraturo.