Festa Pd, sindaco Riontino: nessun divieto, fanno le vittime

Di:

Zapponeta – “E’ assurdo come siano bravi a trasformare la realtà. Nessun bavaglio è stato messo da questa Amministrazione, e mai nessuno ne sarà messo in futuro. Agli stessi che oggi accusano la nostra Amministrazione di non so cosa, voglio ricordare che fua mettere in atto un’ordinanza di ‘divieto di manifestazioni politiche fino al 31 dicembre 2011 per il clima meteorologico favorevole e mite e per la presenza di turisti‘”. E’ quanto dice il sindaco di Zapponeta Giovanni Riontino dopo la nota del circolo Pd di Zapponeta B.Riontino in merito al mancato svolgimento della festa democratica in piazza A.Moro.

“Noi non abbiamo vietato niente né tantomeno imbavagliato nessuno. In effetti, non c’è nessuna ordinanza che confermi queste dichiarazioni mendaci. Con la nostra nota, abbiamo solamente suggerito e risposto al Circolo del PD di Zapponeta che è volontà di questa Amministrazione evitare di organizzare, nel mese di agosto, feste politiche in Piazza Aldo Moro, che è il luogo centrale di incontro per i turisti e i cittadini. E’ evidente che, durante queste tipologie di feste di partito, vengano affrontate vicende politiche locali, come è evidente anche il conseguente disturbo che si arrecherebbe ai turisti, ai quali non farebbe sicuramente piacere l’ascolto delle nostre problematiche”.

“E’ chiaro quindi che stiamo parlando di una volontà e non di un divieto. Avrebbero potuto organizzare la Festa Democratica in qualsiasi luogo della nostra cittadina. Ma è palese, dunque, che hanno considerato più conveniente fare le vittime e parlare a vanvera in giro per il Paese, sui social network e sulla stampa, invece di organizzare la festa. A noi, come sempre, tocca però smascherare questi incantatori di serpenti”, conclude il sindaco Riontino.

IL VIDEO DEI REFERENTI DEL CIRCOLO PD B.RIONTINO DI ZAPPONETA



Redazione Stato@riproduzioneriservata