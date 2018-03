Manfredonia, successo per il Gran Galà dello Sport (FOTO-VIDEO)

Di:



Manfredonia – SI è svolta ieri, 19 agosto 2014, nella sede della Lega Navale di Manfredonia, la I^ edizione del Gran Galà dello Sport, condotta da Stefano Favale e Teresa D’Ascanio. L’iniziativa ha riscosso notevole successo grazie alla rilevante partecipazione del pubblico. Hanno partecipato all’evento varie associazioni: velistiche, tennistiche, pallavolo, atletica leggera, ginnastica artistica ed altre. Durante la serata, oltre alle testimonianze delle associazioni su citate, non sono mancate le sorprese: l’esibizione di fitness e la sfilata dei bambini. La serata si è conclusa con le premiazioni delle società sportive che hanno condiviso i valori e la volontà di praticare lo sport, nonostante le difficoltà quotidiane. VIDEO

FOTOGALLERY A CURA DI ANTONIO TROIANO – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – Per informazioni: antoniotroiano8@gmail.com



























































