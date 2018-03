Manfredonia, “Luigi per sempre nei nostri cuori” (fotogallery – VIDEO)

ph ANTONIO TROIANO

Manfredonia – SVOLTOSI ieri il II Memorial Luigi Grumo, pescatore di Manfredonia vittima di un incidente mortale il 9 settembre del 2010, a largo di Varcaro mentre era su un peschereccio. “La data scelta per il memorial – ha detto Michele Grumo, fratello di Luigi – è il giorno del suo compleanno. Quest’anno avrebbe compiuto 40 anni. Per ricordarlo abbiamo celebrato una messa nella Chiesa di Santo Spirito nel II piano di zona. In seguito c’è stata una partita di calcetto negli impianti della Salvemini. “E’ un ragazzo a cui tutti volevamo bene”, dicono gli amici di Luigi. VIDEO

